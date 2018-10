Flédou se prožene vlna taneční euforie Skyline

Tuzemská taneční jednička Skyline pracuje na nové desce. V žádném případě však nevynechá svůj podzimní koncert na Flédě, která je oblíbeným místem a srdeční záležitostí kapely. 25. října roztančí klub aktuálním singlem Till The Morning Comes a svůj špičkový drum'n'bass, old school jungle a future house připomene v dalších hitech Rave, Ocean nebo Timeless.