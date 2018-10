OBRAZEM: Večer ve Flédě patřil filmovým hitům skladatele Muchowa

Večer plný příběhů a vzpomínek odstartoval producent Ondřej Holý vystupující pod pseudonymem dné, který má na svém kontě prestižní ceny Anděl, Apollo a Vinyl. Zatímco Holý hrál, prostor se začínal pomalu plnit. Jeho křehké klavírní melodie doplněné o elektronický podkres navnadili snovou až intimní atmosféru.

Ondřej Holý | foto: INCORP images

Na panující atmosféru navázal výrazný český básník Jan Těsnohlídek autorským čtením své nejnovější sbírky Hranice a zdi, ale i starší tvorby. Básně dostávaly v živém přednesu nový rozměr. Někteří se dokonce pousmáli nad autentičností a úderností jeho slov.

Básník Jan Těsnohlídek | foto: INCORP images

Po dlouhém očekávání nastoupil Muchow spolu s kapelou na scénu s westernovou písní Out Of Shadow z filmu Yuma. Od prvních momentů zaujala pozornost kromě kapely také videoprojekce, která připomínala filmy, k nimž byla hudba složena. I přes to, že vystoupení bylo spíše o poslechu než o tanci, lidé se hýbali do rytmu.

Jan P. Muchow | foto: INCORP images

Nejvíce pozornosti na sebe strhnul pronikavý zpěv Emy Brabcové a Václava Havelky, kteří se po celou dobu skvěle doplňovali. Aby koncert nebyl pouze o zpěvu, skladby prolínaly instrumentální pasáže, v nichž dominovali Marek Doubrava za pianem, houslistka Jenovéfa Boková a violoncellistka Marie Dorazilová.

Ema Brabcová | foto: INCORP images

Václav Havelka | foto: INCORP images

Ať už posluchači skladby znali či nikoliv, vždy kapelu náležitě podpořili. Píseň Lucky Boy z filmu Samotáři byla sladkou tečkou za celým koncertem. Muchow a antagonisti přinesli s sebou paletu emocí, nálad a vzpomínek. Slyšet hudbu známou z obrazovek se jen tak nepoštěstí.

Brněnský klub Fléda | foto: INCORP images