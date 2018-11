JazzFestBrno oslaví plnoletost čtyřmi premiérami a jedním návratem. Čekejte esa

Premiérové vystoupení na JazzFestu Brno čeká amerického bubeníka Billyho Cobhama. O další nezapomenutelný večer se stejně jako v roce 2015 postará jeho krajanka, zpěvačka Dianne Reeves. „Těší nás, že se v programu opět prolnou několikanásobní držitelé Grammy a jazzové legendy koncertující stále ve skvělé formě s mladou progresivní scénou. Věříme, že si na festival jako obvykle najdou cestu fanoušci z celé republiky i ze zahraničí. Vždyť například Branford Marsalis se svým proslulým kvartetem hrál v Česku naposledy před více jak patnácti lety,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Saxofonista Branford Marsalis je považován za ztělesnění umělecké excelence, Dianne Reeves jako charismatická osobnost naplňující koncertní sály svojí aurou, John McLaughlin si zase vysloužil pověst hudebníka, který je neustále otevřený novým vlivům. Billyho Cobhama mnozí velebí jako krále fusion a o GoGo Penguin hudební publicisté prohlašují, že je to jedna z nejzajímavějších kapel, která na britské scéně za poslední roky vznikla. JazzFestBrno své návštěvníky během příštího jara přesvědčí o tom, že se nejedná o vybledlé promotérské nálepky, ale realitu, která se promění v řadu silných hudebních zážitků.

Vstupenky v cenách od 290 korun jsou v prodeji na webu festivalu, v prodejní síti Ticketmaster a v běžných kamenných předprodejích. „Stejně jako v minulých letech nabízíme u vybraných koncertů VIP vstupenky pro ty nejnáročnější fanoušky. Majitelé těchto vstupenek mají zajištěna nejlepší místa v sále a mohou si večer prodloužit při společenském setkání, na něž často zavítají i samotní umělci,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo. Tentokrát tuto možnost mohou zájemci využít na koncertech Dianne Reeves a Johna McLaughlina v Janáčkově divadle, které po právě končící rekonstrukci získá nejen nový háv interiéru, ale nabídne i vyšší posluchačský komfort díky nové zvukové aparatuře. Další informace o festivalu najdete na webu www.jazzfestbrno.cz. Kompletní program 18. ročníku pořadatelé zveřejní v lednu.

Zahajovací koncert JazzFestu Brno 2019 obstará 13. března v Sono Centru Branford Marsalis Quartet. Branford Marsalis před více než třemi dekádami vtrhnul na jazzovou scénu jako saxofonista přinášející novou energii a nadchl pro jazzové umění zástupy nových fanoušků. Ani se třemi Grammy ve své sbírce však neusíná na vavřínech a dál pěstuje svůj talent a rozšiřuje hudební obzory sobě i svým posluchačům. A to nejen jako hudebník, ale i skladatel, kapelník a pedagog. Branford se narodil v kulturně bohatém prostředí New Orleans. Nejstarší syn klavíristy Ellise Marsalise hudební geny nezapřel, stejně jako později jeho mladší sourozenci Wynton, Delfeayo a Jason. V polovině 80. let si Branford založil vlastní kvarteto. To i přes jeho další nespočetné jazzové i klasické projekty zůstává Branfordovou primární platformou pro realizaci vlastních hudebních nápadů. Ukázkový „working band“ vyniká neobvykle konzistentním obsazením, vždyť za více než tři desítky let historie kapely došlo jen ke třem personálním změnám. Odměnou za to je absolutní napojení a až telepatická komunikace mezi jednotlivými členy. Koncerty kvarteta Branforda Marsalise jsou plné expresivních melodií provokativních forem a pulzující rytmiky. Před hlavním koncertem večera se návštěvníkům představí trio polské pianistky Kasii Pietrzko.

Bubeník Billy Cobham, který zahraje 20. března v Sono Centru stál u zrodu jazzrocku a v letošním roce, kdy slaví 75. narozeniny, se vrací ke svému sólovému albu Crosswinds z roku 1974. Co by se na první pohled mohlo zdát jako pohodlný návrat do minulosti, se v podání této bubenické legendy stává poutavým hudebním dobrodružstvím. „Billy Cobham byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let členem další stylotvorné kapely Milese Davise a podílel se mimo jiné na přelomovém jazz-rockovém albu Bitches Brew. O rok později společně s Johnem McLaughlinem založili kultovní kapelu Mahavishnu Orchestra,“ připomíná Spilka. Aktuální projekt Crosswinds odráží Cobhamovo dávné hledání, jehož cíl se zformoval až v současnosti – touha po dosažení klidné mysli a možnosti bez spěchu si vychutnat a zpracovat vizuální zážitky. Ještě před hlavní hvězdou večera se mohou fanoušci těšit na koncert Space Project, v němž se potkává český saxofonista Ondřej Štveráček s Genem Jacksonem, americkým bubeníkem, který hrál řadu let po boku Herbieho Hancocka.

Sál Sono Centra hostí i další z oznámených festivalových večerů, a to 5. dubna koncert kapely GoGo Penguin. K nezaměnitelnému zvuku tohoto tria přispívají proměnlivé lámané beaty a slabost pro hymnické melodie. Svými melodickými linkami a sofistikovanou harmonií GoGo Penguin připomínají typické klavírní trio vycházející z jazzu a klasiky, rytmy však čerpají spíše z elektronické hudby. Právě tímto setkáním protikladů si kapela vysloužila nálepku post-jazzová. Byť kritici nad samotnou existencí subžánru post-jazz rádi vedou sáhodlouhé diskuze, zároveň se shodují, že akusticko-elektronický zvuk GoGo Penguin je vzrušující a vytváří působivou a emocemi nabitou hudbu. Ta čerpá z opojné kombinace vlivů od umělců jako Brian Eno, John Cage či Squarepusher, ale i z atmosféry deštěm zmáčených šedivých ulic Manchesteru. Znějí v ní prvky rocku a minimalismu, stejně jako trip hopu a další klubové taneční hudby.

John McLaughlin, jehož brněnská premiéra čeká 14. dubna v Janáčkově divadle, se od klasické hudby přes blues, flamenco, indickou hudbu a jazz propracoval k jedinečnému hudebnímu výrazu a stal se jedním z nejvlivnějších průkopníků jazz-rockové fúze. Do povědomí hudebního světa se poprvé výrazně vtiskl na přelomu 60. a 70. let nejdříve jako člen kapely Milese Davise, se kterou nahrál průlomová alba In a Silent Way, Bitches Brew a A Tribute to Jack Johnson a krátce na to jako vůdčí osobnost již zmíněné kapely Mahavishnu Orchestra. V roce 1975 založil soubor Shakti spojující akustický jazz a indickou hudbu. Projekt The 4th Dimension silně navazuje na McLaughlinovy předchozí experimenty z dob Mahavishnu Orchestra či z 90. let a kapely Heart of Things, typické propojením elektrické kytary, kláves a fenomenální rytmiky. Syntézou s indickými vlivy, jíž si v 70. letech McLaughlin prošel, dal vzniknout ojedinělé jazzové fúzi, kterou v současnosti úspěšně rozvíjí právě v rámci kapely The 4th Dimension.

Závěrečný koncert JazzFestu Brno 2019 bude patřit sonornímu hlasu charismatické Američanky Dianne Reeves. Držitelka pěti cen Grammy připraví na čarodějnice, tedy 30. dubna, posluchačům v Janáčkově divadle kouzelný večer. „Posluchači i kritika Dianne Reeves milují, umí totiž v posluchačsky velmi přístupném balení nabídnout nefalšovanou uměleckou kvalitu,“ vysvětluje Spilka. Reeves není neznámé ani filmařské prostředí. Nazpívala například soundtrack k filmu George Clooneyho Dobrou noc a hodně štěstí. Snímek byl nominován na Oscara v šesti kategoriích a zpěvačka za soundtrack získala jednu ze svých Grammy. Reeves vystoupila i v ceněném dokumentárním filmu o životě skladatele Billyho Strayhorna, blízkého spolupracovníka Duka Ellingtona. Letos se stala první ženou vyznamenanou prestižním oceněním Jazz Legends Award, jímž se honosí ty největší osobnosti jazzové historie jako například Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock, Terence Blanchard nebo Quincy Jones.

Zatímco již známe první hvězdy ročníku 2019, ten současný teprve doznívá v podobě podzimní minisérie Echoes of JazzFestBrno. V jejím rámci se 23. listopadu v Sono Centru představí trumpetista Terence Blanchard a o dva dny později na stejném místě kamerunský multiinstrumentalista a zpěvák Richard Bona. „Na koncert Terence Blancharda zbývá v prodeji přibližně padesát posledních vstupenek. Vystoupení Richarda Bony je beznadějně vyprodáno,“ dodává Trllo.