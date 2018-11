Legendární saxofonista Parker představí v Plzni své nové album

Maceo Parker se narodil na svátek sv. Valentýna roku 1943. Letos v únoru, kdy oslavil 75. narozeniny, vydal své nejnovější album It’s All About Love. Není náhodou, že každá ze skladeb na albu má v názvu slovo láska. „Díváte se na zprávy a vidíte, jaké hrůzy se dějí všude kolem. Říkám, že na světě není dostatek lásky,“ vysvětluje Maceo. „A tak jsem se rozhodl, že musím lásku šířit.“ Napříč novými skladbami zní jeho zvučný soulový hlas a svižný, optimistický saxofon ve funky aranžích.

