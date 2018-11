Phil Collins přijede zpívat do Prahy. Znovu objevil vášeň pro hudbu

Phil se vrátil se sérií vyprodaných evropských koncertů následovanou rozsáhlým turné v Jižní a Severní Americe.



"Myslel jsem si, že budu v klidu odpočívat," říká Phil o svém návratu, "ale díky fanouškům, mé rodině a podpoře některých mimořádných umělců jsem znovu objevil svou vášeň pro hudbu a koncertování. Nastal čas si to všechno zopakovat a jsem opravdu nadšený. Přijde mi to jako správná věc.“

Phil Collins - Take me home (10:21) | zdroj: YouTube





Jeden z nejúspěšnějších hudebníků své generace dosáhl 40 prvních míst v singlové UK Top 40, což se v osmdesátých letech nepovedlo žádnému jinému umělci. Phil Collins začínal jako bubeník a poté působil jako frontman Genesis, sólově debutoval v roce 1981 albem Face Value obsahujícím velký hit 'In The Air Tonight.'



Následovala neobyčejná kariéra velice plodného hitmakera. První příčky britských žebříčků obsadily jeho skladby Easy Lover, You Can't Hurry Love a Against All Odds (Take A Look At Me Now), v amerických hitparádách pak získal 7 prvních míst se svými globálními hity One More Night, Separate Lives, Two Hearts, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down, Both Sides Of The Story a Dance Into The Light.

Na koncert v Praze se můžete těšit 25. června 2019.