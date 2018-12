Zemřel britský zpěvák Pete Shelley, podílel se na punkové revoluci

"S velkým smutkem potvrzujeme smrt Peta Shelleyho, jednoho z nejvlivnějších a nejplodnějších textařů ve Spojeném království a spoluzakladatele průkopnické, originální punkové skupiny Buzzcocks," uvedla hudební skupina na twitteru.

It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks. — Buzzcocks (@Buzzcocks) 6. prosince 2018

Příčinu Shelleyho smrti kapela nezveřejnila, podle informací britské agentury PA ale podlehl srdečnímu infarktu.

Pete Shelley, jehož původní jméno bylo Peter Campbell McNeish, založil skupinu Buzzcocks s Howardem Devotem v roce 1975. Kapela byla součástí punkové revoluce v Británii v 70. letech minulého století. Kromě ní se v té době na hudební scéně objevili také Sex Pistols nebo The Clash. Skupina se v roce 1981 rozpadla, od roku 1989 ale opět koncertovala.

K nejznámějším písním punkové skupiny patří Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've), What Do I Get? či Orgasm Addict.