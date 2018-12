Souboj rapperů? Nominace na Grammy ovládl Lamar, těsně za ním Drake

Organizátoři Grammy z americké hudební akademie se letos rozhodli kvůli větší pestrosti poprvé v historii v hlavních čtyřech kategoriích nominovat osm kandidátů na ceny místo dosavadních pěti.

Cenu za album roku tak mohou vedle Lamara a Drakea za své aktuální hudební počiny získat rapperka Cardi B za desku Invasion of Privacy, folková zpěvačka Brandi Carlileová s albem By the Way, I Forgive You, R&B zpěvačka H.E.R s eponymním albem, zpěvák Post Malone za desku Beerbongs & Bentleys, zpěvačka a performerka Janelle Monáeová za dílo Dirty Computer a country hvězda Kacey Musgravesová za Golden Hour.

zdroj: YouTube

Osm umělců včetně Lamara, Drakea, Carlileové, Malonea či Cardi B si odneslo nominace i v kategorii nahrávka roku za jednotlivé písně. V ní se může prosadit i zpěvačka Lady Gaga, která byla za skladbu Shallow nominována i v kategorii nejlepší píseň roku určenou autorům.

Lady Gaga x #GRAMMY nominations



5 NOMINATIONS - 2018



Shallow

•Song Of The Year

•Record Of The Year

•Best Pop Duo/Group Performance

•Best Song Written For Visual Media



Joanne (Where Do You Think You're Goin?)

•Best Pop Solo Performance pic.twitter.com/bIzF0qhWNZ — Gaga Magazine (@GagaMagazineUK) 7. prosince 2018

Mezi nominacemi na nejlepší nové interprety figurují vedle H.E.R. mimo jiné britská zpěvačka kosovského původu Dua Lipa, R&B duo Chloe X Halle či country zpěvák Luke Combs.

Ceny Grammy mají více než 80 kategorií, ocenění dostávají také interpreti jednotlivých hudebních žánrů včetně vážné hudby. Letošní 60. ročník ovládl v lednu zpěvák Bruno Mars, který zvítězil celkem v šesti kategoriích; Lamar získal pět cen.