Zemřela slavná jazzová zpěvačka Nancy Wilsonová

Wilsonovou ovlivnili například zpěvačka Dinah Washingtonová nebo zpěvák a pianista Nat "King" Cole. Wilsonová zemřela po dlouhé nemoci v kalifornském Pioneertownu.

Patrně nejznámější písní Wilsonové je (You Don't Know) How Glad I Am, která vyšla v roce 1964 a získala Grammy pro nejlepší nahrávku ve stylu Rhythm and blues (R&B).

Nancy Wilson - When I Look in Your Eyes (3:01) | zdroj: YouTube

Mezi desítkami jejích alb je i deska Nancy Wilson/Cannonball Adderley, na níž spolupracovala s legendárním jazzovým saxofonistou Cannonballem Adderleym. Jen v 60. letech vydala osm alb, která se prosadila i v popředí popových žebříčků. Kritici její pěvecké mistrovství obdivovali zejména v baladách.