Ariana Grande míří do Prahy. V O2 areně vystoupí příští rok

Pětadvacetiletá zpěvačka odstartovala svoji kariéru v roce 2008, tedy ve svých patnácti letech, kdy získala svoji první roli na Broadwayi. Následovalo několik televizních rolí, další divadelní a její hlas jsme mohli slyšet například i v animovaných fi lmech. Její pěvecká kariéra se píše od roku 2011, přičemž první úspěchy se dostavily vlastně okamžitě.

Zpěvačka zabodovala hned svými prvními singly Put Your Hearts Up, The Way nebo Baby I, globální úspěch přišel ale až v roce 2014. To vyšel singl Problem s hostující Iggy Azaleou, který po světě získal více než dvacet platinových statusů. Podobně si vedl i song Break Free, který pro zpěvačku produkoval úspěšný DJ a producent Zedd nebo singl Bang Bang, který s Arianou natočily Jessie J a Nicki Minaj. To celé Ariana zpečetila ve stejném roce i vydáním alba My Everything, kterého prodala více než milion kusů.

Ariana Grande - thank u, next (5:30) | zdroj: YouTube

Další roky popularita Ariany Grande stoupala doslova raketovou rychlostí. Přišly společné singly s The Weekendem a Andreou Bocellim a především v roce 2016 album Dangerous Woman s titulním singlem a globálním hitem Into You. Aktuálně je Ariana Grande jednou z nejúspěšnějších amerických zpěvaček poslední dekády. Na svém kontě má čtyři řadová alba, několik EPček a téměř čtyři desítky singlů. V současné době pracuje na další studiové desce pojmenované Thank U, Next, kterou před pár dny ohlásila singlem Imagine. Velkou popularitu si získala i svým vřelým a bezprostředním přístupem ke svým posluchačům, které má napříč všemi věkovými generacemi. Možná i díky tomu ji například na Instagramu sleduje již více než 139 milionů fanoušků.

Do Prahy zpěvačka dorazí v rámci výpravného světového turné, kterým podporuje nedávné vydání desky Sweetener. Její Sweetener World Tour odstartuje v březnu příštího roku v Americe, do Evropy dorazí následně v srpnu. Zpěvačka vystoupí celkem v devatenácti metropolích, mimo jiné v Londýně, Paříži, Vídni, Dublinu, Berlíně nebo Glasgow. Jednou ze zastávek bude i pražská O2 arena, kde se představí již 8. 9. 2019.