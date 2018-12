Zemřel Galt MacDermot, autor hudby k legendárnímu muzikálu Vlasy

— Autor: ČTK

Den před svými 90. narozeninami zemřel v pondělí kanadsko-americký skladatel Galt MacDermot, který se nejvíce proslavil jako autor hudby k muzikálu Vlasy (Hair). Mezi jeho největší hity tak patří písně Let The Sun Shine In, Aquarius a Good Morning Starshine, které se staly hymnami generace hippies a zazněly i ve filmovém muzikálu Vlasy, který v roce 1979 v USA natočil Miloš Forman.