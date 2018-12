Rock for People odtajnil adventní kalendář. Kdo v roce 2019 zahraje na festivalu?

Franz Ferdinand byli zahraničními hvězdami RFP v roce 2012. Kvartet založený v roce 2001 v Glasgowě svými melodickými skladbami Take Me Out, This Fire nebo Do You Want tehdy vyvolal velké nadšení. Letos na královéhradecké letiště přiveze skupina svoji aktuální desku Always Ascending.

zdroj: YouTube

Rock for People v příštím roce oslaví stejně jako Vypsaná fixa 25. narozeniny, PKF - Prague Philharmonia zase vstoupí do své 25. sezony. "Už hrajeme dlouho a kapela občas potřebuje takovouhle věc, která oživí jejich existenci. Je to výzva, která nakopne a kluci zase vydrží dalších pár let existovat," uvedl ke spojení s filharmoniky lídr Vypsané fixy Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

"Myslím, že to bude hezké spojení dvou hudebních světů. Symfonický podkres melodické písničky Vypsané fixy dobře podpoří," dodal dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera, který připravuje aranže.

Adventním kalendářem oznamování kapel, které v létě zavítají do Hradce Králové, nekončí. Hned v lednu budou organizátoři Rock for People pokračovat ve zveřejňování dalších jmen.

Dosud oznámenými kapelami v programu RFP, které si mohli fanoušci "otevřít" ve festivalovém adventním kalendáři v předchozích dnech, je formace z Los Angeles Flogging Molly nebo úspěšná bavorská skupina Eisbrecher.

Z domácích skupin pak Cocotte Minute doplnili již oznámené Bring Me The Horizon, Rudimental, Kodaline, The Subways či Mig 21. Příznivce říznější muziky pak potěšili post-hardcoroví Our Last Night, The Amity Affliction, kteří do Hradce dorazí až z Austrálie, nebo dlouho očekávaná premiéra Don Broco. Na RFP dorazí také punkoví Idles, kalifornští SWMRS a moldavští metalisté Infected Rain.