Světový DJ číslo jedna: Tiësto slaví kulatiny, proslavily ho party na ostrově Ibiza

Rodák z nizozemské Bredy, jehož jméno pochází z dětské přezdívky, už ve čtrnácti začal bavit vrstevníky na školních diskotékách. Profesionální kariéru jako DJ nastoupil v roce 1994, kdy začal pořádat pravidelné taneční večery po klubech. Mezi jeho největší hity patří Flight 643 nebo Traffic. První dvě alba se jmenují In My Memory (2001) a Just Be (2004).

zdroj: YouTube

Tiësto, přezdívaný též "Kmotr EDM (elektronické taneční hudby)" jako první DJ na světě vyprodal dvakrát po sobě stadion pro 25.000 lidí a poprvé po 23 letech dostal do čela nizozemské hitparády instrumentální skladbu. Také zahrál při zahajovacím ceremoniálu letních olympijských her v Aténách v roce 2004.

Proslulými se stala jeho letní vystoupení na ostrově Ibiza, která je Mekkou taneční hudby. Kromě vlastní tvorby pracuje na sérii kompilací jiných hudebníků pod názvem In Search of Sunrise, vloni vyšlo její už 14. pokračování.