Skupina The Killers zveřejnila klip k protitrumpovské písni, režíroval ho Lee

— Autor: ČTK

Americká rocková skupina The Killers zveřejnila nový klip ke své písni Land of The Free (Země svobodných), která je protestem proti plánu prezidenta Donalda Trumpa postavit zeď na hranici s Mexikem. Video, které ukazuje drobné výseky ze života migrantů mířících do Spojených států, režíroval slavný filmař Spike Lee.