JazzFestBrno: Přijede kromě McLaughlina a Reevese také Stanley Clarke, Theo Croker nebo Avishai Cohen

Na 18. ročník festivalu od 13. března do 30. dubna zavítají například jeden z nejvlivnějších basistů historie a trojnásobný držitel Grammy Stanley Clarke, progresivní trumpetisté z nastupující generace Theo Croker, Avishai Cohen a Peter Evans, jejich vrstevník kytarista Julian Lage nebo jihoafrická zpěvačka Melanie Scholtz. Festival vzdá poctu legendám české scény Contrabandu Milana Svobody a Luboši Andrštovi, k jehož Blues Bandu se připojí i zpěvák Peter Lipa. Nebudou chybět ani osobnosti současného českého jazzu jako basista Jaromír Honzák, trumpetistka Štěpánka Balcarová nebo Michal Nejtek, klavírista a skladatel se zkušenostmi z mnoha žánrů. „Každý rok se snažíme jazz představit jako živoucí a rozmanitý žánr. Jako žánr, který nežije z minulosti, ale naopak neustále zpracovává nové vlivy a podněty a také jako životní postoj, který propojuje generace i kultury. Troufnu si tvrdit, že i v letošním programu se tento náš cíl zřetelně odráží,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Festival letos zavítá do osvědčených sálů – do Sono Centra, Divadla Husa na provázku, Divadla na Orlí a klubu Alterna. „Pro koncerty Dianne Reeves a Johna McLaughlina jsme zvolili Janáčkovo divadlo, které po nedávné rekonstrukci získalo nejen vylepšený interiér, ale nabízí i vyšší posluchačský komfort díky nové zvukové aparatuře,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo. Další informace o festivalu a vstupenky v cenách od 150 korun jsou k dispozici na webu www.jazzfestbrno.cz a v síti Ticketmaster.

Zřejmě největší osobností z čerstvě zveřejněných jmen je americký basista Stanley Clarke, jehož časopis Bass Player zařadil mezi pět nejlepších basistů všech dob napříč žánry.

Stanley Clarke | foto: Raj Naik

Sedmašedesátiletá legenda však nežije z odlesků své slávy. Clarke se ve své kapele obklopil mladými muzikanty a díky mísení různých generačních vlivů a názorů vzniká jedinečná hudební symbióza. „Návštěvníci brněnského koncertu si tuto jazzrockovou řež vychutnají v akusticky jedinečném prostředí Sono Centra. Předpokládáme, že tato skutečnost přiláká i fanoušky Stanleyho Clarka z dalších českých měst,“ říká Spilka.

Významný prostor v letošním programu dostává jazzová trubka. Návštěvníci brněnského JazzFestu budou moci porovnat hned pět přístupů k tomuto nástroji, a to v podání Štěpánky Balcarové, Theo Crokera, Petera Evanse, Didrika Ingvaldsena a Avishaie Cohena. Štěpánka Balcarová se představí s česko-polským projektem Life and Hapinness of Julian Tuwim, v němž zhudebnila básně polského básníka Juliana Tuwima. Floridský trumpetista Theo Croker vyvolal rozruch na jazzové scéně už svým debutovým albem The Fundamentals v roce 2006. Nyní už více než dekádu dokazuje, že nepatří mezi hudebníky, kteří zazáří a zhasnou. Právě naopak. Svým zatím posledním albem Escape Velocity potvrdil statut nové jazzové stálice. Do Brna přijede s čerstvým repertoárem z projektu Star People Nation. Při sólových vystoupeních trumpetisty Petera Evanse nejlíp vynikne jeho obdivuhodná technika: cirkulační dech, třepotavý jazyk a řada dalších hráčských vychytávek, které zatím ani nedostaly jméno, ale dobře slouží k tomu, aby co nejjasněji zprostředkovaly komplexní hudební vizi tohoto experimentátora. Hledačem je i Nor Didrik Ingvaldsen, jenž se na zdejší scéně pohybuje již druhou dekádu a se svojí nejstabilnější kapelou NOCZ nahrává pro vydavatelství Hevhetia. Na brněnském koncertě i nejnovější desce vydávané k desátému výročí kapely se vedle standardního kvarteta objeví i dvanáctičlenný pěvecký sbor. Trumpetista Avishai Cohen vydal své debutové album roku 2003 a nazval je The Trumpet Player, protože byl často zaměňován s tehdy slavnějším basistou a jmenovcem. Od té doby si však i přes počáteční peripetie, které mu slavné jméno přineslo, vybudoval vlastní hudební tvář a věrnou fanouškovskou základnu. „Jeho originální trumpetový styl nese lyrický odkaz Milese Davise, jehož Cohen často cituje jako jednu ze svých hlavních inspirací. Zásadní vliv na jeho hudební myšlení měla taktéž stará izraelská hudba a melodika východoevropské hudby i sefardských písní,“ popisuje Spilka.

Výraznou osobností generace jazzových třicátníků je Julian Lage. Hudební kořeny tohoto amerického kytaristy prorůstají nejen jazzem, ale i Americanou, tedy směsicí blues, country, folku, gospelu a rocku. S každým dalším albem jsou všechny tyto vlivy zřetelnější a zřetelnější, což dokazuje i poslední deska jeho tria nazvaná Modern Lore. Lage se na ní posouvá od tradičního jazzu směrem k atmosférické hudbě bez patrných stylových hranic. Že jazz spojuje, dokonale ilustrují jihoafrická zpěvačka Melanie Scholtz a ceněný americký multiinstrumentalista Brian Charette, kteří jsou i životními partnery. Každý z nich je zaměstnán řadou vlastních hudebních projektů, nyní se ale setkávají na jednom pódiu v elektronickém duu nazvaném Homeland a v jejich vroucí intepretaci tradičních melodií z celého světa se přirozeně zrcadlí velmi rozdílné hudební zázemí a zážitky každého z nich.

Ze zástupců českého a slovenského jazzu se kromě již zmíněných hudebníků představí také saxofonisté Pavel Zlámal a Ondřej Štveráček, basista Peter Korman, zpěvačka a flétnistka Sisa Michalidesová či laureáti soutěže Central European Jazz Competition, brněnští The Abs a rakousko-česká kapela Purple is the Color.