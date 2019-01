Ed Sheeran prodal v Praze přes 100 000 vstupenek. Na druhý koncert ještě jsou

Ed Sheeran do Prahy zavítá v rámci evropského turné „Divide“ 2019. Atraktivitu pražského koncertu zvyšuje i fakt, že nejpopulárnější světový umělec vynechá okolní státy jako Polsko nebo Slovensko. Do České republiky se umělec vrací po čtyřech letech po svojí beznadějně vyprodané tuzemské premiéře v Tipsport Areně.

„Vzhledem k tomu, že Ed Sheeran míjí Slovensko a Polsko a v sousedním Rakousku už vyprodal oba koncerty, je druhé pražské vystoupení poslední možností vidět tohoto umělce v centrální části Evropy. Počítáme, že po vyprodání druhého koncertu v Letňanech pokoříme počet návštěvníků první trojky nejnavštěvovanějších koncertů v České republice, kam patří první vystoupení The Rolling Stones, nebo koncerty Michaela Jacksona a Pink Floyd,“ říká pro EuroZprávy.cz Lenka Muráriková z pořádající agentury.

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video] (4:23) | zdroj: YouTube



Ed Sheeran do Prahy zavítá se třetím studiovým albem „÷“ (Divide), které získalo ocenění Grammy, a dosud se jej prodalo více než 15,5 milionů kopií. Od té doby dominovalo všem světovým hudebním žebříčkům. Album „÷“ přineslo světové singly jako Shape of You (třetí nejprodávanější singl všech dob ve Velké Británii a vůbec nejčastěji streamovaná skladba na Spotify), Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect nebo Happier a patří tak po předchozích albech „+“ (Plus, 2011) a „x“ (Multiply, 2014) k dalším průlomovým deskám světové hudební historie.

Na konci roku 2017 obdržel Ed Sheeran Řád britského impéria za své aktivity v oblasti hudby a charity, toto ocenění se tak řadí k dalším, které během své kariéry získal, včetně 4x Grammy, 4x Ivor Novello, 5x BRIT Awards, 6x Billboard Awards a mnoha dalších.

Informace k sekundárnímu prodeji vstupenek:

Ed Sheeran a jeho tým zaujímají nekompromisní postoj vůči komukoliv, kdo využívá neetické webové stránky nabízející sekundární prodej vstupenek. Na pražském vystoupení se v rámci turné budou využívat pouze „e-tickets“, což znamená, že kreditní nebo debetní karta nakupujícího se stanou jeho vstupenkou. Tím se zabrání překupníkům prodávat vstupenky za nadsazené ceny. Fanoušci, kteří se nakonec nebudou moci koncertu zúčastnit, budou mít možnost změnit své jméno na vstupence za administrativní poplatek uhrazený v místě nákupu.

Pořadatelé vyzývají všechny zákazníky, aby používali pouze oficiální předprodeje oznámené na adrese www.edsheeran.cz a připomínají, že společnost Viagogo.com není oficiálním prodejcem vstupenek na tento koncert. Pokud má někdo potíže související s touto nebo podobnou webovou stránkou, doporučujeme obrátit se na FanFair Alliance na adrese http://bit.ly/2sG24Er.