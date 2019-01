Frontman Pink Floydů prodá 120 svých kytar, včetně legendární "The Black Strat"

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Frontman slavné britské rockové skupiny Pink Floyd David Gilmour prodá v aukci svou sbírku více než 120 kytar, mezi kterými jsou i jeho oblíbené nástroje, na než hrál při legendárních koncertech a v nahrávacích studiích. Informovala o tom aukční síň Christie’s. Ta mimo jiné upozornila na to, že ke koupi bude i černá elektrická kytara Fender Stratocaster, se kterou Gilmour v 70. letech nahrál slavná alba The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here nebo The Wall.