Ed Sheeran v Praze? Předskokany budou James Bay a Zara Larsson

Držitel Brit Award a tří nominací na Grammy, písničkář James Bay, v Praze naživo představí svoje loňské album Electric Light, se kterým získal uznání od kritiků prestižních médií, jako jsou NME, Forbes, Time nebo Rolling Stone. „Kdybych měl svoje první album popsat vizuálně, nejspíš bych zvolil oheň. To nové je o skutečném zvukovém a uměleckém vývoji. O pocitu svitu stowattové žárovky, která rozšiřuje a projasňuje to, co jsem si představoval. 'Electric Light' mi jednoduše jednoho dne přišlo na mysl a já věděl, že je perfektní," říká před pražským koncertem James Bay, který patří mezi nastupující rockové hvězdy.

Už za debut Chaos And The Calm získal nominace na Nejlepší rockové album, Nejlepší rockovou skladbu a Nejlepší album nováčka. Obdržel zlato či dokonce platinu v mnoha zemích světa a k tomu téměř tři miliony streamů. Vše korunováno oceněním Brit Award i MTV za Nejlepšího nového umělce.

Jeho mladší švédská kolegyně Zara Larsson na sebe poprvé upozornila v domácí pěvecké televizní soutěži Talang 2008, kterou s přehledem vyhrála. Následovalo první album Introducing, se kterým se hlavně díky hitu Uncover dostala do čela hudebních žebříčků a bodovala například i na české Evropě 2. Díky úspěchům podepsala smlouvu s americkou společností Epic Records. Titulní singl z její albové dvojky Lush Life se brzy na to stal její další TOP písní ve Švédsku a umístil se v TOP 5 v Dánsku i Norsku. Kromě toho má Zara Larsson na kontě i duet s britským zpěvákem MNEKem (nominován na cenu Grammy) nebo píseň This One's for You s hostujícím francouzským DJ Davidem Guettou, jež byla oficiální skladbou Eura 2016 ve Francii. Zatím posledním počinem mladé švédské zpěvačky je podzimní singl Ruin My Life.

Ed Sheeran do Prahy zavítá se třetím studiovým albem „÷“ (Divide), které získalo ocenění Grammy, a dosud se jej prodalo více než 15,5 milionů kopií. Od té doby dominovalo všem světovým hudebním žebříčkům. Album „÷“ přineslo světové singly jako Shape of You (třetí nejprodávanější singl všech dob ve Velké Británii a vůbec nejčastěji streamovaná skladba na Spotify), Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect nebo Happier a patří tak po předchozích albech „+“ (Plus, 2011) a „x“ (Multiply, 2014) k dalším průlomovým deskám světové hudební historie.