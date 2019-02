Beyoncé šokovala fanoušky, chce rozdávat lístky zdarma. Teď je terčem vtípků

Nabídku zpěvačka oznámila svým 123 milionům fanoušků na instagramu ve středu večer s tím, že je na podporu projektu Greenprint. Jeho cílem je přimět lidi, aby přispěli k ochraně životního prostředí tím, že přejdou na rostlinou stravu. Podle pravidel soutěže dostane jeden fanoušek dva lístky na veškerá turné obou celebrit v nadcházejících 30 letech.

Me forcing myself to go vegan for free Beyoncé tickets pic.twitter.com/GTbVGOxSJl — bree 🌻 (@breeej_) 31. ledna 2019

me forcing myself to go vegan for those Beyoncé tickets #Beyoncé pic.twitter.com/8KiYibtLPt — Nicole Perez (@nicole_perez1) 31. ledna 2019

Beyoncé přislíbila, že bude jíst rostlinou stravu k snídani a v pondělky se bude stravovat bezmasými jídly. Jay-Z se zavázal, že alespoň dvě jeho jídla denně budou rostlinná.

Projekt Greenprint je duchovním dítětem osobního trenéra Beyoncé, Marca Borgese, který loni v prosinci o veganství a cvičení vydal knihu. Předmluvu napsali Beyoncé a Jay-Z.

Nejvíce pro ochranu životního prostředí podle závěrů studie publikované loni v červnu ve vědeckém časopisu Science mohou lidé udělat tím, že se vyhnou masu a mléčným výrobkům. Takový krok by podle studie totiž přispěl k nižší spotřebě vody, snížil by množství plynů vydávanými zvířaty a snížil by emise spojené s dopravou.