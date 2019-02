Nominace cen Žebřík ovládla skupina Lucie, vítěz bude znám 8. března

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Druhé kolo se uskuteční od 1. do 28. února. O výsledcích 27. ročníku ankety se bude rozhodovat na stránkách anketazebrik.cz. Hlasuje se i v zahraniční části. Držitelé cen budou vyhlášeni na finálovém večeru 8. března v plzeňském areálu DEPO2015. "Během šestihodinové show tři nejlepší umělci v každé kategorii převezmou bronzové sošky z dílny sochaře Václava Česáka," uvedl Hudec.

Skupina Lucie, která loni po šestnácti letech vydala nové album EvoLucie figuruje v kategoriích Skupina, Album, Videoklip, Akce a má dvojí zastoupení mezi potenciálními skladbami roku. Bodovali také Dymytry, Hentai Corporation, Support Lesbiens, Mandrage, Portless & Imodium, Kapitán Demo, Dan Bárta, Marek Ztracený, Miro Žbirka, Aneta Langerová, Anna K., Ewa Farna a Lenny.

Objevem mohou být Czech It, Eliška Rusková, Emma Drobná, Mikolas Josef nebo The Silver Spoons. Akcí roku se může stát EvoLucie tour, festival Hrady CZ, Marpo & Troublegang v O2 Areně, festival Masters Of Rock nebo Spolu tour Tomáše Kluse.

Moderátory večera budou Jakub Kohák a Iva Pazderková. Součástí udílení cen budou i koncerty, na kterých se představí Divokej Bill, Tomáš Klus, Mydy Rabycad, Gaia Mesiah a Vladimír Mišík. Chybět nebude ani každoroční DJ stage.

V loňském ročníku cen Žebřík nejvíce uspěli zpěváci Tomáš Klus a Michal Hrůza, zpěvačky Ewa Farna, Lenny a Anna K. a skupiny Mydy Rabycad a Divokej Bill. Hrůza v hlasování fanoušků zvítězil v kategorii zpěváků, zpěvačkou roku se stala Anna K. Objevem byl David Stypka a ocenění pořádajícího magazínu iReport převzal Petr Janda z kapely Olympic.