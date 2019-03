Nejasnosti kolem smrti Dana Nekonečného: Proč zemřel a kde bude pohřben?

Oficiální příčina smrti zpěváka a „krále rozkoše“ je prozatím neznámá, jasno by mělo být až po pitvě. Uvádělo se také, že Nekonečný byl ještě v pondělí naživu, údajně ho viděl jeden ze sousedů. Bývalá přítelkyně umělce ale tvrdí, že Nekonečný zemřel už o víkendu.

Podle dostupných informací leželo tělo hudebníka v koupelně. „Našel ho majitel domu a prý tam ležel skoro tři dny, to je tak strašné,“ prozradila Blesku expřítelkyně Nekonečného Zuzana Kardová, která se zpěvákem žila dlouhých 19 let.

Kardová také naznačila, že za nečekanou smrtí Nekonečného mohou stát zdravotní potíže - trpěl totiž epileptickými záchvaty, nebral ale předepsané léky a místo toho spíše holdoval alkoholu.

Poslední rozloučení s hudebníkem by se mělo konat v Motole, po obřadu budou ostatky Nekonečného odvezeny do jeho rodných Boskovic a uloženy do rodinného hrobu.

Nekonečný se narodil 29. června 1966 v Boskovicích jako Dan Konečný. Po studiu na DAMU se proslavil především díky hudbě, když stál v čele kapely Šum svistu, se kterou nahrál písně jako Sexy Hafanana nebo Jsem boss. Spolupracoval také se skupinou Laura a její tygři.

Nejen na vystoupení, která byla plná barev, efektů, ohňostrojů a tropických prvků, se oblékal do výstředního oblečení, nejčastěji ve žluté barvě. Kromě hudby se objevil například i ve filmech Jak se krotí krokodýli nebo Eliška má ráda divočinu.