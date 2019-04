Muzikál Tarzan míří do Hybernie. Napsal jej legendární Phil Collins

Po řadě úspěšných původních muzikálů přichází na prkna Divadla Hybernia příběh, který zná snad opravdu každý. V říjnu totiž čeká tuzemské diváky premiéra muzikálu Tarzan, který původně vznikl pro produkci na Broadwayi a hudbu k němu složil legendární hudebník Phil Collins. Za skladbu You Will Be In My Heart dokonce obdržel Grammy, Oscara i Zlatý glóbus.

Příběh líčí osudy potomka mladého anglického páru, kterého po tragické smrti jeho rodičů vychová pralesní opice. Díky své síle a důvtipu se stane nejmocnějším tvorem džungle. Jeho dobrodružný život v korunách stromů obrátí naruby expedice profesora Portera, který přijel do africké džungle studovat život goril.

Muzikál Tarzan na Broadwayi. (2:55) | zdroj: YouTube

Tarzan si poprvé uvědomí, že je člověk, jeho prozření je navíc umocněno opětovanou láskou k profesorově dceři Jane. Na romantiku ovšem zatím moc času nezbývá. Zlotřilý průvodce expedice Clayton však hodlá uskutečnit svůj ďábelský plán, chce gorily zbavit svobody. Předlohou byla kniha Edgara Rice Burroughse Tarzan – král džungle.

Divadlo Hybernia počítá s hvězdným obsazením a už jedná s řadou zajímavých umělců. Patří mezi ně jmenovci Roman Vojtek a Josef Vojtek, David Gránský, Ivana Korolová, Jaromír Dulava, Martin Dejdar nebo Petra Vraspírová.

Premiéra je naplánována na 3. října 2019, divadlo plánuje až 70 představení během sezóny 2019/2020. Ceny vstupenek startují na 490 korunách. Zástupci divadla věří, že Tarzan dokáže spojit jejich diváky v jeden celek a nabídnout jim neopakovatelný zážitek.