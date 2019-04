Ledecký drsně sepsul církev: Parchanti mění víru v ideologii. A ty restituce...

Hudebník a skladatel Ledecký se proslavil nejen svými hudebními hity a úspěšnými muzikály, ale v poslední době také díky úspěchům své dcery snowboardistky a lyžařky, která pobláznila svět neuvěřitelným olympijských vítězstvím na Olympijských hrách v roce 2018.

V rozhovoru Český rozhlas Plus připomněl také své angažmá v politice. V roce 2012 stál za peticí proti církevním restitucím. Snaha státu vrátit církevním společnostem majetek zabavený státem především v dobách komunistického režimu v Československu, mu nepřipadal jako správný politický krok.

„Psal jsem to proto, že církve považuji za politické partaje, které jsou jen obohacené iracionálním prvkem. Právě proto fungují tak skvěle a tak dlouho. Všichni máme vítr ze smrti a z toho, co bude potom. Církve oproti komunistům nebo socanům nabízejí pěkné řešeníčko, to je prima, ne?“ řekl Ledecký.

Podle něj je náboženství silně ideologizované a manipulativní. „Křesťani, židi i muslimové věří ve stejného Boha. Víra se stává ideologií hned, když se problému chopí nějaký parchant, která víra není ideologií?“ okomentoval svůj negativní vztah k víře a náboženství Ledecký. „I v té nejlepší víře, se toho chopí nějaký manipulátor.“

Návrat majetku považuje za neoprávněný s ohledem na události ohledně bitvy na Bílé hoře. Katolíci totiž po bitvě získali majetky vyhnaných protestantů, tudíž si podle Janka Ledeckého katolická církev návrat těchto „ukradených“ majetků nezaslouží.

Vstup do politiky však v rozhovoru zpěvák razantně odmítá, i když proti restitucím vystoupil, jako vystudovaný právník, kterým je, ale nikdy se právnickou profesí neživil.