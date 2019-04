Eurovize 2019 se blíží. Obstojí Česko v silné konkurenci? Velký přehled soutěžících

Překvapením loňského ročníku byl bezesporu Mikolas Josef s písní Lie To Me, který se umístil na výborném 6. místě. Pro Česko se jednalo po sérii totálních propadáků o historický úspěch, který bude letos těžké zopakovat. A to především proto, že se letošního ročníku zúčastní silná konkurence.

Rusko přijede reprezentovat veterán soutěže, vynikající Sergej Lazarev. Za Finsko dorazí legendární Darude. A podle bookmakerů mají největší šanci na vítězství kromě Lazareva i Nizozemec Duncan Laurence a zástupce Švýcarska Luca Hänni.

Naopak Česko v očích bookmakerů propadlo už nyní. Šance na vítězství se pohybuje kolem jednoho procenta a sázkové kanceláře nám přisuzují 19. místo. I to by ale mělo stačit na postup do velkého finále, kterého se z 41 soutěžících zúčastní 26 zemí.

O postupu se rozhodně už za pár týdnů. První semifinále se bude konat 14. května a zúčastní se ho 17 zemí včetně Česka. Tuzemský zástupce Lake Malawi má podle bookmakerů šanci na postup do finále zhruba 70 procent.

Druhé semifinále, které rovněž proběhne v Tel Aviv Convention Center v Tel Avivu v Izraeli, se bude konat 16. května a zúčastní se ho 18 zemí. Zajímavostí je, že poprvé od roku 2016 ze soutěže odstupuje Bulharsko a také Ukrajina. Naopak automaticky do finále postupuje takzvaná Velká pětka, tedy sponzoři soutěže, a vítěz minulého ročníku. Tedy Israel, Francie, Španělsko, Německo, Itálie a Spojené království.

VELKÝ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH