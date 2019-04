Vystoupí pražská filharmonie v Číně? O zrušení nemám oficiální rozhodnutí, říká pro EZ ředitel PKF – Prague Philharmonia

Ředitel orchestru PKF – Prague Philharmonia, jehož vystoupení se měla kauza týkat věří, že se konflikt uklidní. "Pevně věříme, že jako subjekt reprezentující špičkové interpretační umění této země, jenž jede do Číny reprezentovat české kulturní tradice a představit čínskému publiku to nejlepší z české hudby, bude takto všemi stranami vnímán a podpořen," odpověděl na dotaz EZ ředitel Radim Otépka.

Podle vyjádření ministra kultury Antonína Staňka je potřeba čínské straně vysvětlit, že PKF není institucí zřizovanou městem Praha.

Ředitel Otépka by však byl raději, kdyby problém nebyl tak zpolitizovaný a šlo více o uměleckou podstatu. "PKF navazuje svým turné na vystoupení například České filharmonie či Národního divadla v Praze, které do ČLR cestují bez problémů. Věřme, že v této kauze nebude docházet k dělení institucí na státní a nestátní, že ze strany organizátorů nebudou kladeny žádné další podmínky ve smyslu politických prohlášení a že se vrátíme k samotné podstatě a poslání umění, a to lidi sbližovat, nikoliv rozdělovat," vymezil se zástupce orchestru.

Doposud také Radim Otépka neobdržel konkrétní zákaz vystoupení. "PKF – Prague Philharmonia do této chvíle neobdržela žádné oficiální rozhodnutí o zrušení podzimního turné v ČLR," uvedl pro EZ.

Konflikt tak v současnosti probíhá na politické úrovni, kdy se Číňané pokouší vytvořit nátlak na české politiky. Zareagoval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana).

Využiji k tomu i kontakty, získané při mé nedávné cestě na Taiwan, protože naše hudba má dobré jméno v celé jihovýchodní Asii. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) 28. dubna 2019

Pirátský primátor připomněl svou nedávnou pracovní cestu na Tchaj-wan a nabídl alternativu v podobě vystoupení v jiných městech jihovýchodní Asie s nimiž má Praha blízké vztahy a nepodmiňuje vystoupení umělců politickými prohlášeními.