Mistr melodie Elton John se rozloučí na koncertu v Praze

V jeho rámci v úterý 7. května zahraje i v Praze.

V poslední době Johna trápily zdravotní problémy a také prodej jeho desek v minulých letech poklesl. "Moje priority se změnily. Mám malé děti," řekl v jednom rozhovoru s tím, že už nechce cestovat.

Oba chlapečky, které porodila náhradní matka, vychovává se svým kanadským partnerem Davidem Furnishem. Staršímu Zacharymu je devět let, mladšímu Elijahovi sedm.

Výrazné melodie a lyričnost Eltonových romantických balad mu zajistily pověst jednoho z největších hitmakerů všech dob. Za hudbu k filmu Lví král dostal Oscara. Za služby v hudbě a dobročinnost jej britská královna v roce 1998 povýšila do šlechtického stavu. Vyšel na australských známkách.

Za 50 let prodal Sir Elton Hercules John víc než 300 milionů desek. Mezi nejznámější alba patří Elton John (1970), Tumbleweed Connection (1970), Madman Across the Water (1971) či Made in England z roku 1995. Jeho hra na piano je ovlivněná klasickou hudbou a černošskými gospely.

Kdysi s oranžovými vlasy a růžovými silonkami, dnes menší zavalitý chlapík za pianem budí dál pozornost svým vztahem s kanadským režisérem Davidem Furnishem, se kterým se oženil v roce 2014. Furnish mu pomohl skoncovat s drogami.

Talent prokazoval John již jako čtyřletý hoch za pianem. Zdědil ho po otci, který hrál na trubku v kapele královského letectva. Narodil se 25. března 1947 v anglickém Middlesexu jako Reginald Kenneth Dwight. V 11 začal studovat na Královské hudební akademii.

Jeho kapela Bluesology mu přinesla pseudonym, který sestával z křestních jmen jejích hráčů, Eltona Deana a Johna Baldryho. Známý začal být v roce 1970. S básníkem a textařem Berniem Taupinem vytvořili jeden z nejúspěšnějších autorských týmů v historii populární hudby.

Jeho písně spojovaly dojímavost amerického soulu s energií britského rocku. K vlastním hitům Rocket Man, Crocodile Rock nebo Daniel přidal beatlesovskou skladbu Lucy In The Sky With Diamonds.

Během 80. let 20. století se občas připomenul, třeba dojemným songem Sacrifice. V druhé polovině té doby prošel životní i tvůrčí krizí: "Byla to léta drog, litrů whisky a riskantního sexu s muži v éře AIDS." A taky čtyřletého manželství se studiovou techničkou Renatou Blauelovou.

V 90. letech truchlil s písní Candle In The Wind za tragicky zesnulou britskou princeznou Dianou tak zdařile, že se z písně stal nejprodávanější singl všech dob. Tvůrci vynesl v roce 1997 cenu Grammy. John zabrousil i do světa muzikálů, například s Timem Ricem napsal písně pro představení Aida. Kritika ocenila jeho album Songs From The West Coast (2001).

Pověstná je jeho podpora charitativních projektů, založení nadace na pomoc nemocným AIDS i boj za legalizaci sňatků mezi osobami stejného pohlaví. Hudebně spolupracoval s Johnem Lennonem, Billie Jean Kingovou, Bryanem Adamsem nebo Erikem Claptonem.

John vlastní také impozantní sbírku luxusních vozů, z níž část rozprodal, a další sbírky uměleckých předmětů a brýlí. Jeden z nejbohatších Britů má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a jeho vosková figurína je v londýnské sbírce Madame Tussaud.

V Praze vystoupil poprvé za hlubokého komunismu v roce 1984 v Paláci kultury. Pořadatelé prý tehdy nelibě nesli, když si dával nohy na klavír. Do české metropole vkročil již v prosinci 1983 coby prezident a majitel anglického fotbalového klubu Watford, který později prodal. A vcelku pravidelně se sem vrací. Naposledy vloni v listopadu 2016 v pražské O2 areně ukázal, že je stále mistrným pianistou a jeho hlas neztratil nic ze své síly.