Chinaski v nové sestavě chystají album, podílejí se na něm slavní zahraniční producenti

"Rozhodli jsme se obnovit tradici pražských koncertů v Lucerna Music Baru, kde jsme dříve hráli pravidelně každý měsíc. Zastesklo se nám po tom, takže 21. května zahrajeme první koncert a potom každý měsíc až do podzimu. A na každém představíme jednu nebo dvě nové písničky z desky, na které právě pracujeme. Chceme si je vyzkoušet před lidmi a mít na ně nějakou reakci," řekl ČTK zpěvák a kytarista Michal Malátný.

Nová sestava skupiny Chinaski měla koncertní premiéru loni 22. března v Krnově na úvod jarního klubového turné s názvem Není nám do pláče. Základní skladatelskou dvojici, zpěváka Malátného a kytaristu Františka Táborského, doplnili bubeník Lukáš Pavlík, slovenský baskytarista Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer.

Na nových písních Chinaski se budou podílet také dva slavní zahraniční producenti - Sacha Skarbek v Londýně a Reinhold Mack v Mnichově. Skarbek je mimo jiné spolupracovníkem Jamese Blunta a spoluautorem jeho hitu You're Beautiful. Pracoval i s dalšími hvězdami, jako jsou Adele, Lana Del Rey, Jason Mraz, Tears for Fears nebo Duffy. Mack je známý svojí spoluprací s kapelou Electric Light Orchestra, podílel se i na albu Queen The Game a na sólové desce Freddieho Mercuryho Mr. Bad Guy.

"Nejdříve jedeme do Londýna a pak za Mackem do Mnichova. Je to starý hipík, který dělá jenom to, co ho baví. Má studio, kde uděláme tři písničky. Další fáze natáčení nás čeká v červenci, kdy se Skarbekem připravíme dalších sedm skladeb," sdělil Malátný.

Autorem textů bude Malátný a Tomáš Roreček, dvě skladby otextoval i Vlado Krausz. Autorsky bude album pestré i po hudební stránce, kdy každý člen kapely dodal nějakou píseň. "Všichni mají svůj rukopis, ale budou to Chinaski, protože písně budu zpívat já. Cítím, že jsme něco takového nehráli, sami jsme zvědaví, co se bude při jejich natáčení dít," podotkl Malátný.

Chinaski zatím v nové sestavě natočili s kapelou IMT Smile píseň Osud a vánoční píseň Milióóóny přání se zpěvačkou Katarínou Knechtovou.

zdroj: YouTube

Na vlastní nový singl zatím čekají, měl by se objevit na konci prázdnin. "Z těch sedmi písní, které nyní budeme točit, mají minimálně čtyři singlové ambice, tak uvidíme," uvedl Malátný.