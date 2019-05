Česko je ve finále Eurovize. Sledovali jsme živě

23:15 - Vážení čtenáři. Online přenos končí. Děkujeme za pozornost a těšíme se na druhé semifinále, které odstartujeme ve čtvrtek ve 21:00.

23:09 - Do finále se probojoval i Island, San Marino a jako poslední Slovinsko.

23:08 - Česká republika je ve finále! Postupuje i Austrálie.

23:07 - Postupuje také Kypr, Estonsko. Zbývá pět míst, Česko zatím čeká.

23:06 - Výsledky jsou tady! Prvním finalistou je Řecko, dalším Bělorusko a Srbsko.

22:55 - Hlasování bylo ukončeno. Během sčítání hlasů diváci zhlédli průřez historií Eurovize. Soutěž se vysílá od roku 1956 a vzešly z ní takové hvězdy jako ABBA, Celine Dion, Loreen, Lordi a mnoho dalších světoznámých zpěváků, zpěvaček a kapel. Není bez zajímavosti, že se soutěže zúčastnil i Karel Gott.

22:47 - Hlasování se blíží do finále. Česko má velkou šanci postoupit.

22:36 - Diváci šílí. V mezičase při hlasování vystoupila Dana International, která vyhrála Eurovizi v roce 1998. Zazpívala píseň Bruna Marse Just The Way You Are.

22:27 - Moderátoři odstartovali hlasování. Diváci mohou posílat smsky svým favoritům, žádná země ale nemůže hlasovat pro svého zástupce. Návod jak hlasovat je dostupný na stránkách České televize nebo v oficiální aplikaci.

22:21 - Poslední soutěžící dnešního semifinále je Serhat s písní Say Na Na Na. Turecký rodák chce diváky zaujmout hitovkou připomínající 90. léta a podruhé v historii soutěže dostat svou zemi do finále.

Eurovision 2019 - 1. semifinále | zdroj: YouTube

22:18 - Řecká zpěvačka Katerine Duska vsadila po vzoru svých předchůdkyň na okázalé kulisy. Písní Better Love také dokázala, že její hlas má značné výšky i rozsah.

22:14 - Portugalsko má po úspěšném roce 2017 opět ambice na výhru. Conan Osíris s písní Telemóveis znovu vsází na portugalštinu a po vzoru vítěze Salvadora Sobrala i on vsadil na pomalejší píseň se zajímavými melodickými prvky.

22:10 - Estonským zástupcem je Victor Crone s písní Storm. Od popu jsme se opět přesunuli k baladickým rytmům.

22:08 - Dalším soutěžícím je Hatari s písní Hatrið mun sigra. Islandští zástupci svou píseň přednesli ve svém rodném jazyce. Popovou píseň doplnil netradiční hrubý metalový hlas.

22:02 - Soutěž se sice jmenuje Eurovize, ale už dlouho se netýká pouze evropských zemí. Australská zpěvačka Kate Miller-Heidke vystoupila s poměrně netradiční písní Zero Gravity, která dávala důraz na vokály vzdáleně připomínající jódlování. Něco takového nevidíme v Eurovizi poprvé.

21:57 - Gruzijský zpěvák Oto Nemsadze zazpíval celou píseň Sul Tsin Iare ve svém rodném jazyce. Bojovnou až pochodovou píseň doprovázely ohnivé efekty.

21:53 - Belgii reprezentuje Eliot Vassamillet s písní Wake up. Píseň pro 19letého interpreta napsal Pierre Dumoulin, který stojí za úspěšným songem City Light zpěvačky Blanche, která se zúčastnila soutěže v roce 217.

Lake Malawi - Friend Of A Friend (3:11) | zdroj: YouTube

21:48 - Srbská zástupkyně Nevena Božović zazpívala píseň Kruna převážně v srbštině. Zpočítku procítěná balada dostala později rockový nádech.

21:44 - Bělorusko nastoupilo s melodickou taneční písní Like It v podání zpěvačky ZENA. Dle reakcí diváků se ale zatím zdá, že Česko se řadí k těm lepším zemím.

21:39 - Maďarsko není v soutěži nováčkem, stejně jako Joci Pápai. Naposledy se Eurovize zúčastnil v roce 2017, do finále ale nepostoupil. Podaří se mu to letos s písní Az én apám?

21:33 - Do akce vyrazil český zástupce! Lake Malawi s písní Friend of a Friend zaujal netradičními světelnými kulisami. Držíme palce.

21:30 - Na pomalou notu vsadilo i Slovinsko. Zala Kralj & Gašper Šantl zazpívali ve svém rodném jazyce píseň Sebi. Jako jedna z mála skupin dnes nepoužila ani slovíčko anglicky.

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away (3:11) | zdroj: YouTube

21:27 - Polská skupina Tulia sází s písní Pali się více na tradiční východní hudbu a polský folklor. Zatím s nepopovou písní nejvíce vybočují z řady.

21:21 - Třetím v pořadí je slavný finský DJ Darude, kterému asistuje zpěvák Sebastian Rejman. Darude se proslavil především hitem Sandstorm. Píseň Look Away, s níž vystupuje dnes, sice odráží jeho zkušenosti v pozici dýdžeje, je ale stravitelnější pro širší publikum.

21:18 - Jako druhý soutěžící se představuje Černá Hora a skupina D-moll s baladickou písní Heaven. Píseň má o poznání méně tanečních prvků a tlačí více na romantickou notu za doprovodu typických černohorských melodií.

21:14 - Jako první vystoupila kyperská zástupkyně Tamta s melodickou elektropopovou písní Replay. Zaujala také černobílou světelnou show.

21:11 - Moderátory letošního ročníku jsou Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar a Lucy Ayoub. Bar Refaeli je světoznámou modelkou a s moderováním má bohaté zkušenosti.

Netta - Toy (6:32) | zdroj: YouTube

21:09 - Jako vždy do finále automaticky postoupí zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace - tedy Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska a stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát Izrael. Vítěze budou ze 41 zemí volit televizní diváci a odborná porota.

21:05 - Druhé semifinále, v němž se utkají představitelé 18 států, se uskuteční 16. května a o dva dny později se uskuteční finále. Šanci na postup do finále Česko podle bookmakerů má, zde ale zřejmě skončí na jedné z posledních příček.

21:03 - Netta jako loňská vítězka otevírá letošní první semifinále písní Toy.

21:00 - Vážení čtenáři. Vítáme vás u přímého přenosu nejsledovanější nesportovní události na světě - pěvecké soutěže Eurovize. Soutěž se letos koná v Izraeli, protože loni s písní Toy vyhrála izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová. Izraelské pořadatelství nicméně od samého počátku budí spory související s palestinsko-izraelským konfliktem.