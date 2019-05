ŽIVĚ: Druhé semifinále Eurovize. Kdo se utká s českým zástupcem ve finále?

Pro nejnovější informace aktualizujte stránku

22:07 - Vystoupení albánské zpěvačky Jonidy Maliqi připomíná nezapomenutelné vystoupení ukrajinské hvězdy Ruslany. Oproti ní ale s písní Ktheju Tokës sice nemá velké šance na vítězství, probojovat do finále by se ale mohla.

22:02 - Jedno z nejočekávanějších vystoupení předvedl ruský zástupce Sergey Lazarev. V roce 2016 obsadil v soutěži 3. místo s písní You Are The Only One, letos se pokouší probojovat s písní Scream.

21:54 - S méně nevýraznou písní vystoupil i Litevec Jurij Veklenko. Song Run with the Lions má sice naději postoupit, mezi favority na výhru celé soutěže ale nepatří.

21:50 - Úspěch sklidila u diváků i osmnáctiletá Michela Pace, která reprezentovala Maltu s písní Chameleon.

21:48 - Andělská křídla, andělská píseň. Chorvatský osmnáctiletý zástupce Roko se rozhodl song The Dream zazpívat v rodném jazyce.

21:43 - Rakousko v loňském roce téměř vyhrálo. SKončilo na druhém místě za zpěvačkou Nettou. Nepředpokládá se, že by letos Pænda s písní Limits mohla úspěch zopakovat.

21:38 - Žhavým favoritem na postup je i švédský zpěvák John Lundvik s rychlejší popovou písní Too Late for Love. Ve své zemi je slavným zpěvákem, povede se mu uchvátit i zbytek světa?

21:35 - Letošní večer je zatím plný pomalejších rytmických písní. Předvedla ji i dánská zástupkyně Leonora s písní Love Is Forever.

21:28 - První část večera zakončila rumunská zpěvačka Ester Peony s písní On a Sunday. Kamery se následně otočily ke Conchitě Wurst, zpěvačce, která vyhrála Rakousku soutěž v roce 2014. Vystoupí v sobotu na velkém finále.

21:24 - Lotyšská zpěvačka Carousel vsadila více na svůj hlas a melodickou baladu, než na okázalé vystoupení. Píseň That Night by mohla na postup do finále stačit, ačkoliv je velmi repetetivní.

21:18 - Švýcarský zástupce Luca Hänni sklidil s písní She Got Me úspěch. Na internetu se už před vystoupením dočkal velké podpory od fanoušků a je jedním z favoritů na postup do finále.

Luca Hänni - She Got Me (3:20) | zdroj: YouTube

21:15 - Podobný hudební styl zvolila i moldavská zpěvačka Anna Odobescu s písní Stay. Její vystoupení doprovázelo neuvěřitelné pískové umělecké dílo.

21:11 - S romantickou písní vystoupila irská zástupkyně Sarah McTernan. Píseň s názvem 22 sice předvedla barevné kreace v melodii popové balady, v silné konkurenci ale nemá moc šancí.

21:08 - Jako první se divákům představila arménská zpěvačka Srbuk s popovou písní Walking Out.

21:05 - I dnes se o postup do finále utká 18 zemí. Postoupit jich však může jen deset. Mezi největší favority patří Nizozemí, šanci má ale i ruský zástupce, který soutěž nereprezentuje poprvé.

21:00 - Za doprovodu bujarého potlesku začalo v Tel Avivu druhé semifinálové kolo nejsledovanější nesportovní události na světě - pěvecké soutěže Eurovize. Vítáme vás u živého přenosu.