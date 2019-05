ŽIVĚ: Finále Eurovize 2019. Česko má šanci na historický úspěch

Pro nejnovější informace aktualizujte stránku

21:33 - Ruský zástupce Sergey Lazarev nereprezentuje svou zemi na Eurovizi poprvé. V roce 2016 mu s písní You Are The Only One uteklo vítězství jen těsně. Letos má však neuvěřitelně talentovaný zpěvák šance menší.

21:29 - Češi sklidili ohromný potlesk. Po nich na pódium nastoupilo německé duo S!sters s písní Sister. Charismatické zpěvačky vidíme poprvé, semifinálových kol se neúčastnily. Navzdory názvu sice nejsou sestry, působí ale sebevědomě a ostříleně. Jejich naděje na výhru s mírně ukřičenou pomalejší popovkou však nejsou vysoké, naopak.

21:25 - Třetím v pořadí je český zástupce, kapela Lake Malawi! Podle světových médií má naději na úspěch a dokonce i na výhru! Držíme palce!

21:20 - Zástupkyně Albánie Jonida Maliqi je s písní Ktheju Tokës podle bookmakerů jednou z favoritek. Píseň vypráví příběh migrace Afghánců a svým stylem i poselstvím připomíná píseň 1944, s níž vyhrála před dvěma lety ukrajinská zpěvačka Jamala.

21:17 - První soutěžící je Michela Pace, která s písní Chameleon reprezentuje Maltu. Zpěvačka se stala první vítězkou maltské soutěže X Factor a Chameleon je čistá popová píseň s místy tvrdšími prvky.

21:14 - Podívejme se na několik zajímavostí o soutěži. Vysílá se od roku 1956 a navzdory názvu není umístění země v Evropě závazné. Proto se může účastnit například Austrálie nebo asijské země. Soutěž tradičně pořádá vítěz předchozího ročníku a vítěze vybírá porota i sami diváci. Ti ale nemohou hlasovat pro zástupce své země. Česko se zúčastnilo soutěže v letech 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Doposud se nám podařilo do Velkého finále postoupit pouze třikrát, v letech 2016, 2018 a 2019.

21:09 - Na pódium postupně přicházejí jednotliví soutěžící. Těch je ve finále celkem 26, z nichž 20 vybrali diváci a porota při hlasování v semifinálových kolech. Dalších 5 tvoří takzvaná Velká pětka: Francie, Německo, Španělsko, Spojené království a Itálie. Jde o země, které soutěž zjednodušeně řečeno finančně zaštiťují. Posledním finalistou, který se nemusí účastnit semifinálových kol a postupuje automaticky, je země, která vyhrála předchozí ročník.

21:05 - Je potvrzeno, že letošního Velkého finále se zúčastní řada známých tváří. Uvidíme několik nejslavnějších vítězů předchozích ročníků a je potvrzeno, že na pódiu vystoupí i Madonna!

21:00 - Vážení čtenáři. Vítáme vás u živého přenosu Velkého finále letošního ročníku nejpopulárnější pěvecké soutěže na světě Eurovision Song Contest. Po sérii dvou semifinálových kol i letos míříme do izraelského Tel Avivu, kde budeme držet palce českým zástupcům.