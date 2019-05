Koncerty v Praze: O2 arena přivítá Jamiroquai, Letňany Muse

Kapela Jamiroquai, u jejíhož zrodu stál v roce 1992 britský hudebník Jason Kay, se do České republika vrátí po dvou letech od koncertu na festivalu Colours of Ostrava. Muse naposledy v Česku vystoupili v roce 2016 v pražské O2 areně v rámci světového turné The Drones World Tour. Vstupenky na koncerty obou britských hudebních hvězd jsou stále k dispozici. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

Jamiroquai - Virtual Insanity (3:56) | zdroj: YouTube



Kapela Jamiroquai od svého vzniku získala nominace a cenu Grammy, vítězství v hudebních soutěžích televize MTV Video Music Awards a Mobo Awards, mnoho nominací na britskou hudební cenu Brit Awards, prodala desítky milionů alb, trhala rekordy v hitparádách, roztančila festivaly i největší světové koncertní haly. "Skupina zapsaná v Guinnessově knize světových rekordů za nejprodávanější funkové album všech dob nabídne taneční show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra," uvedl Novák.

Frontmanem a hlavní tváří je po celou dobu existence kapely zpěvák a skladatel Jason Kay. Jamiroquai byli, společně například s Brand New Havies či Galliano, počátkem 90. let nejvýznamnější hudební skupinou, spojenou s příchodem acid jazzu. Pozdější alba skupiny se hudebně posunula i do dalších oblastí, jako je pop, disco a elektronika. Svou osmou, zatím poslední, desku Automaton kapela vydala před dvěma lety.

Britská rocková skupina Muse na pražském letišti v Letňanech vystoupí v rámci turné k loňskému album Simulation Theory. "Osmé album kapely, známé především pro své hity Supermassive Black Hole a Knights of Cydonia, přichází s neotřelými songy, v nichž jsou nově přítomny i elektronické prvky, které obdivuhodně korespondují s hlasem multiinstrumentalisty, zpěváka, kytaristy a zároveň klávesisty Matta Bellamyho," uvedla v recenzi na nahrávku Valentýna Ondřejová.

Skupina Muse vznikla v roce 1994 v britském Teignmouthu, kde se dali dohromady Bellamy s baskytaristou Christopherem Wolstenholmenem a bubeníkem Dominikem Howardem. Debutové album Showbiz vyšlo v roce 1999. Jejich předchozí deska Drones obsahující singly Mercy nebo Psycho vyšla v červnu 2015 a debutovala na špičce hitparád v 21 zemích po celém světě, včetně prvního místa ve Spojených státech. Kapela za album v únoru 2016 obdržela prestižní cenu Grammy, jejich druhou v kategorii Nejlepší rockové album.

V rámci světového turné The Simulation Theory bude k dispozici nový balíček Enhanced Experience, umožňující přístup na party Mixed Reality, která se uskuteční před jednotlivými koncerty. Na této party bude možnost si zahrát tři originální hry pro virtuální realitu, které byly inspirovány skladbami z alba Simulation Theory.