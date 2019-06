Hudební léto startuje v Praze na Metronome Festival Prague! Co vás čeká?

Kromě toho, že vystoupí světové hvězdy jako Liam Gallagher nebo Kraftwerk, Morcheeba a Primal Scream, bude na festivalu spousta dalších zajímavých interpretů, kteří vystoupí na pěti hlavních a deseti vedlejších scénách, a zábava bude tentokrát pokračovat ve vnitřních scénách až do ranních hodin. Máme pro vás také zajímavý doprovodný program zaměřený na budoucnost vzdělávání, výstavy představující unikátní fotografie ke 30 letům svobody z Náměstí Nebeského klidu v roce 1989, sochy od sochaře Michala Cimaly a spousta dalších zajímavostí a zábavy. Jak festival jako první oslaví 30 let od Sametové revoluce? Jaké pro vás máme praktické rady? Bude možné na festivalu kempovat? Čtěte dál a vše se dozvíte. Cílem organizátorů je zajistit účastníkům nejen skvělou zábavu, ale také pohodlí a příjemnou atmosféru bez zbytečného stresu a čekání.

festival Metronome | foto: Festival Metronome

Vstupenky

Vstupenky jsou stále ještě k dostání na webu https://metronomefestival.cz/vstupenky/ a v síti Ticketportal. V prodeji budou i na místě za mírně zvýšenou cenu (pozor, nemusí už být k dispozici všechny kategorie).

Ceny do 20. 6.



Dvoudenní stání 2 390 Kč

VIP dvoudenní stání 3 990 Kč

Dvoudenní sezení 2 690 Kč

VIP dvoudenní sezení 4 990 Kč

Jednodenní stání 1 590 Kč

Junior (dvoudenní) 1 290 Kč

ZTP (dvoudenní) 1 290 Kč

Doprava

Na festival je blízko autem, autobusem i vlakem. Pro cestování můžete využít služeb oficiálního dopravce Leo Express, který vám navíc nabízí 15% slevu. Při rezervaci jízdenky stačí zadat kód “METRONOME”. S festivalovým náramkem jede také během festivalu prvních 500 cestujících s taxi Modrý anděl o 100 Kč levněji, stačí řidici říci heslo “ANDĚL”.

Během festivalu budou posíleny spoje MHD, takže se na festival i domů dostanete ještě ve větší pohodě. Noční linky 93 a 94 budou mít v době 0:30 – 4:30 zdvojnásobenou kapacitu, pojedou tedy dva vozy místo jednoho.

č.: 1, 6, 12, 17, 25 (denní linky)

č.: 93, 94 (noční linky)

Parkování



Návštěvníkům doporučujeme parkovat na záchytných parkovištích typu P+R (park and ride) „zaparkuj a jeď“, umístěných v blízkosti městské hromadné dopravy, která jsou provozována ve vazbě na následné použití městské hromadné dopravy. Nejbližší P+R parkoviště najdete v Holešovicích, informace pak na http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/.

Pokud se někdo po festivalu v neděli chystá na demonstraci, nedoporučujeme parkovat na Letné, kde se demonstrace odehrává. Stejně jako u festivalu je lepší využít P+R parkoviště a MHD. Z festivalového areálu a kempu je to na Letnou krásná procházka Stromovkou.

Festivalová recepce

K celkovému pohodlí účastníků přispěje nově zřízená festivalová recepce, kterou najdou při cestě od zastávky tramvaje Výstaviště Holešovice směrem ke vstupu do areálu (směrem do Stromovky). Ta bude mít oproti loňsku dvojnásobnou kapacitu pro výměnu vstupenek za bezkontaktní náramky a stejně tak bude o sto procent navýšen počet vstupních bran.

Cashless

Festival bude letos opět bezhotovostní - cashless. Peněženky si tak účastníci mohou nechat doma, všude zaplatí s nabitým náramkem. Ten si můžou nabít předem na webu https://metronomefestival.cz/cashless/, což je organizátory doporučovaná varianta, nebo potom přímo v areálu u top-up pokladen. Prvních 5 000 návštěvníků, kteří si platební náramky dobijí kartou Mastercard, dostane od pořadatelů sto korun, kterými bude jejich náramek nabit. Festival je také pro české účty bez refundačního poplatku. „Návštěvníci si budou náramky nabíjet na speciálních místech, aby vše proběhlo v klidu hned u vstupu do areálu. Pokud peníze nepoužijí v průběhu festivalu všechny, budou jim vráceny v celé výši a bez refundačního poplatku,“ dodává Martin Voňka, producent festivalu. Pro návštěvníky představuje cashless systém mnohé výhody. Mezi ně určitě patří možnost kontroly stavu účtu a hlavně rychlejší placení. Náramky umožňují svobodu pohybu, je tedy možné na festival přicházet a odcházet z něj podle toho, jak kdo potřebuje. V případě ztráty je možné chip okamžitě zablokovat.

Pro vyzvedávání náramků budou letos zřízena speciální místa, vše by tak mělo proběhnout v klidu bez dlouhého čekání a front. "Pro společnost Mastercard je prioritou pohodlí zákazníka, v tomto případě návštěvníka festivalu, pro kterého je podstatné, aby nebyl při placení ničím omezován a mohl se plně věnovat zážitkům, za kterými na festival Metronome přišel. Bezkontaktní placení je v porovnání s hotovostí jednodušší, pohodlnější a rychlejší, a přitom všem je garantována ta nejvyšší míra bezpečnosti. Výhody cashless provozu ocení i sami obchodníci, kterým odpadne povinnost přepočítávat, uchovávat a zabezpečovat hotovost a podstatně se zrychlí obsluha, což má příznivý dopad na tržby," uvedl ředitel obchodu a rozvoje Mastercard, Martin Dolejš.

37 barů + 50 gastronomických zážitků

V rámci festivalu bude fungovat mnoho kvalitních občerstvovacích míst. Na festivalu jsou čtyři food zóny. V Brussel food zone vás čekají kavárny a evropská kuchyně, Křižík food zone nabídne světovou kuchyni, stejně tak Food Truck zone a Wave food zone. Pochutnat si budete moci například na širokém výběru sendvičů, burgerů, francouzských palačinkách, japonských, barmských, srbských, indických nebo např. gruzínských a dalších specialitách. Samozřejmostí jsou vegetariánské a veganské alternativy. V areálu bude také celkem 37 barů, které budou nabízet populární drinky a velký výběr nápojů. Účastníci určitě ocení pop up známého pražského baru Nebe, který nabídne širokou nabídku koktejlů, nebo prémiovou hospodu krušovického piva Šalanda. K dispozici bude i moravské víno od vinařství Spielberg z vinařské oblasti Kyjovsko, vína Kubík, nebo francouzští vinaři, které zastupuje známý podnik Na břehu Rhony. Pro milovníky kvalitních barů bude přítomen také speciální Jameson Black Barell Bar s nepřeberným množstvím drinků, exkluzivní Becher bar nebo premiéra nového baru Captain Morgan.

Ubytování přímo pod hvězdami

Jedinečná příležitost pro všechny, kdo chtějí strávit noc pod hvězdami v Královské oboře – Stromovka. Nikdo nemusí chodit domů, stačí si zakoupit ubytování v kempu, postavit si stan a po skvělé zábavě usnout v pohodlí spacáku přímo ve Stromovce. Součástí vstupenky do kempu je plocha na stanování 3 x 3 metry. Kemp bude otevřen od čtvrtka 20. 6. od 16:00 až do neděle 23. 6. do 12:00.

Další organizační zajímavosti

Pro ty, kteří vyhledávají ještě větší pohodlí, je připravena VIP zóna. Ta má také oddělený vstup do areálu (je možné ale použít i normální vstup do areálu), vlastní bar s rozšířenou nabídkou a mimo jinými také skvělý výhled na Metronome stage ze střechy pavilonu. Pro rodiny je ve VIP zóně připraven velký dětský koutek s odborným dohledem.

Velký důraz je v celém areálu kladen na kvalitní hygienické zázemí. Nečekají vás tedy nepříjemné zážitky z festivalových toalet. Ty jsou maximálně hygienické a bude jich letos dvojnásobný počet.

Kromě hudby také pocta 30 letům od Sametové revoluce

Letos si připomínáme 30 let od Sametové revoluce v roce 1989 a organizátoři Metronome Festivalu mají radost, že mohou být mezi prvními, kdo toto výročí připomene, a to formou komponovaného koncertu vybraných nejpozoruhodnějších českých zpěvaček několika žánrů, které přijaly pozvání, aby se podílely na tomto unikátním projektu. Jeho uskutečněním hodlá dramaturgie festivalu nejen prezentovat naši mimořádně silnou ženskou hudební scénu, ale také mezi prvními oslavit třicáté výročí nástupu demokracie v České republice, které připadá na letošní rok. Koncertu se zúčastní Lenka Filipová, Monika Načeva, Bára Poláková, Tereza Černochová, Emma Smetana, Žofie Dařbujánová, Never Sol a další skvělé zpěvačky. Do konceptu oslav 30 let od Sametové revoluce skvěle zapadá i jediný letošní pražský open air koncert Pražského výběru, kteří vystoupí v té nejlepší hvězdné sestavě M. Kocáb, M. Pavlíček, V. Čok, J. Hrubeš a K. Kryšpín a připravují pro Metronome speciální výběr skladeb i hostů. "Jako jeden z hlavních partnerů festivalu jsme samozřejmě rádi, že můžeme spolupracovat na takto progresivní a úspěšné akci. Metronome festival aspiruje na jednu z hlavních událostí pražského kulturního kalendáře a já ho v jeho ambicích rozhodně podporuji," řekl primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.

Součástí festivalu je také výstava Kytary proti totalitě. Role hudby při důležitých společenských změnách, kterou organizuje Popmuseum společně s festivaly Metronome Festival Prague a Pohoda a která se uskuteční právě v průběhu těchto dvou festivalů. Výstava obsahuje 5 panelů, tři české a dva slovenské. Úvodní evokuje mapku bývalého Československa a heslovitě přibližuje významné momenty československé historie z hlediska populární hudby od roku 1968 do roku 1989 včetně významu kontaktů s okolními zeměmi. Další panely pak přinášejí konkrétnější obrazové a textové informace a popisují například význam časopisů při šíření hudebních nahrávek, upozorňují na důležité osoby a místa a nabízejí přehled konkrétních historických událostí, které vyústili listopadem 1989. Slovenské panely připomínají osudové hudební dění a jeho společenské a politické důsledky v Bratislavě, Pezinoku a dalších slovenských lokalitách. Autory českých panelů jsou Aleš Opekar a Radek Diestler, slovenský panel připravil za tým festivalu Pohoda Oliver Rehák.

Organizátoři festivalu se rozhodli ukázat účastníkům, že ne všude to v roce 1989 dopadlo tak, jako v České republice a to formou výstavy, která nese název Náměstí nebeského klidu 1989 a kterou organizuje společně s Metronome Festival organizace Sinopsis. Výstava představí více než 40 unikátních fotografií, které vznikly v Číně v roce 1989 a které pořídili zahraniční novináři a agentury. “Jsme s celým týmem rádi, že výstava bude k vidění právě na našem festivalu. Zatímco si letos připomínáme 30 let svobody a máme tu co slavit, je důležité si připomenout, že ne všude to v roce 1989 dopadlo tak jako při Sametové revoluci. Ukážeme výstavu fotografií, o kterých se raději moc nemluví,” řekl David Gaydečka, ředitel Metronome Festival Prague.

Festival má také připravený skvělý doprovodný program, jehož hlavním tématem bude vzdělávání, věda a technologie. Zájemci o neobvyklé zážitky se na náměstí Metronome Square budou moci nechat zmást optickými klamy, řešit kvízy, skládat hlavolamy, létat s drony a sami si ověřit fyzikální zákony. Chybět nebudou ani novinky z oblasti technologií, zaměřené na virtuální realitu, robotika, inteligentní technologie implementované do vzdělávání a dojde i na jejich využití v hudbě. „Metronome je světová akce a já jsem pyšná, že takové hvězdy přijedou do Prahy. Zvlášť mám radost, že festival proběhne na Výstavišti, kterému teď vracíme život a jeho proměnu si mohou návštěvníci festivalu prohlédnout. Je skvělé, že organizátoři připravili také zastřešující téma doprovodných programů, jak je to běžné ve světě, a těším se, že se na některém z nich potkáme,” řekla MgA. Hana Třeštíková, radní hlavního města Prahy pro kulturu, cestovní ruch a výstavnictví.

Benefity pro diváky

- 100 Kč na cashless náramek při dobití Mastercard kartou

- 15% sleva na cestu s Leo Express

- 100 Kč při cestě Modrým Andělem a uvedení hesla „Anděl“

Jako každý rok, přichází Metronome Festival také s unikátním koncertem, připraveným pouze pro tuto příležitost. Tentokrát jde o unikátní koncert českých zpěvaček, jejichž výběr zpěvaček pokryje několik uměleckých generací české hudební scény. Kromě tohoto výjimečného koncertu, který nese název Hlasy svobody, vystoupí na Metronome Festivalu také Pražský výběr, který odehraje jediný pražský open-air koncert roku 2019. Česká a slovenská scéna má na festivalu také silné zastoupení. Jsou to skvělé kapely jako WWW, Floex & Tom Hodge, Ohm Square a Manon Meurt, Slovensko pak reprezentuje Katarzia. Ohm Square vystoupí po dlouhé době a zahrají speciální concert, a to v původní sestavě se zpěvačkou Charlie.

pátek 21. června



LIAM GALLAGHER, MORCHEEBA, PRAŽSKÝ VÝBĚR, DANNY HOWARD, LAURAN HIBBERD, LENKA DUSILOVÁ, KHOIBA, KAMP!, KATARZIA, MANON MEURT, ÄTNA, THE ILLLS, JOHN WOLFHOOKER, LAZER VIKING a další.



sobota 22. června



KRAFTWERK 3-D, PRIMAL SCREAM, JUNGLE, DIGITALISM DJ SET, ŽENSKÝ VÝBĚR, ANNA CALVI, REYKJAVÍKURDAETUR, BLACKWAVE., NOGA EREZ, OHM SQUARE, WWW, FLOEX & TOM HODGE, ILLE a další.