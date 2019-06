Karel Gott slaví jubileum. Vycházejí velké kolekce jeho písní, nechybí aktuální hit

"Bez přízně publika by to nešlo. Vlastně všechno, čemu se celoživotně věnuji, dělám pro své posluchače a diváky. Kdybych z jejich strany doslova fyzicky necítil - a to více než 55 let - příznivou odezvu, nemohl bych svou práci už dávno dělat. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl zpívat a vydávat desky do 80 let," uvedl při příležitosti vydání narozeninových kompletů Gott.

zdroj: YouTube

První komplet s názvem Největší hity 1964-2019 vychází na čtyřech CD, druhý má podobu 15CD-boxu pod názvem Singly - 300 písní z let 1962 - 2019. "Je to úctyhodná nálož nahrávek, které náš nejpopulárnější interpret všech dob pořídil od svých úplných gramofonových začátků až do současnosti. Výběry obsahují bezmála všechny singly, to znamená, že se do konečného výběru nedostalo jenom pár nahrávek převzatých písní, k nimž vydavatelská firma nezískala autorská práva, nebo jejichž jazykové verze byly majiteli autorských práv zamítnuty," sdělil autor obou kompilací Miloš Skalka.

Gottovo jubileum měl původně doprovázet i narozeninový koncert, který se měl 14. června uskutečnit v pražské O2 areně. Zpěvák ho však před časem zrušil. "Oslabená imunita mu nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to představoval," řekla Gottova mluvčí Aneta Stolzová.

Nejpopulárnější český zpěvák v posledních letech zápasí se zdravotními problémy. V roce 2016 bojoval se zdravotními problémy spojenými s nádorovým onemocněním. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit a začal se postupně vracet na scénu.

Příští měsíc Gott vystoupí na 27. ročníku festivalu Benátská!, který se koná v Liberci od 25. do 28. července.

Gott, který je vedle Česka oblíbený v Německu, se v závěru roku 2017 stal po dvaačtyřicáté mezi zpěváky vítězem ankety popularity Český slavík. Loni v pražské Malostranské besedě pokřtil své nové album Ta pravá.