Bombastický návrat hudebních hvězd: Madonna a Bruce Springsteen vydávají nová alba

Nestárnoucí rebelka Madonna se na desce ovlivněné latinskými rytmy stylizuje do postavy Madame X, tajné agentky, která neustále mění identitu a jejím poselstvím je boj za svobodu. Ve skladbách se objevují témata jako práva žen, leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT), která jsou podle zpěvačky i dnes aktuální. Šedesátiletá popová legenda, kterou v roce 1984 proslavil hit Like A Virgin, se o práva komunity LGBT zasazuje dlouhodobě, známá je také pro svou charitativní činnost v Africe.

Na desce se Madonna zabývá i zákonem o držení zbraní, který je v USA předmětem vyostřené debaty. Ve skladbě I Rise se objeví úryvek projevu jedné ze studentek, která přežila střelbu na střední škole ve floridském Parklandu v roce 2018. Čtrnácté studiové album, které připravilo nahrávací studio Interscope Records, obsahuje 13 skladeb včetně Killers Who Are Partying nebo již vydaného singlu Medellín.

zdroj: YouTube

Bruce Springsteen, jehož silnou zbraní je jednoduchost a neokázalá gesta, se chce podle svých slov vrátit k sólovým písním o postavách a k filmovým orchestrálním aranžmá.

Album Western Stars je inspirované populární hudbou jižní Kalifornie z 60. a 70. let, nahrávky z velké části vznikly ve zpěvákově domě v americkém New Jersey. Prvním vydaným singlem je Hello Sunshine, mezi další skladby patří například Hitch Hikin´ nebo Chasin´ Wild Horses.

Devětašedesátiletý rocker zaznamenal první výrazný úspěch v roce 1975 s deskou Born To Run, mezi jeho nejslavnější hity patří píseň Born in the U.S.A. ze stejnojmenného alba z roku 1984. Western Stars vychází s třináctkou písní jako zpěvákovo devatenácté studiové album pod hlavičkou Columbia Records.