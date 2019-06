Freddie Mercury jen za doprovodu klavíru. Poslechněte si dlouho ztracenou verzi písně Time

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Británii měla dnes na rozhlasové stanici BBC Radio 2 premiéru dlouho ztracená akustická verze písně Time, kterou zpívá frontman skupiny Queen Freddie Mercury pouze za doprovodu klavíru. Skladba, jejíž celý název zní Time Waits For No One, byla zatím známá jen jako součást soundtracku k muzikálu Time z roku 1986, píše BBC. Na něm Mercuryho doprovází řada vokalistů i nástroje.