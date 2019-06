Hvězdy se valí do Prahy! Dnes startuje čtvrtý ročník hudebního festivalu Metronome

Připravený je zcela nový areál, který nabídne podstatně větší plochu, venkovní i kryté prostory, místa k sezení i odpočinku ve stínu parku Stromovka, dvě hlavní scény, zábava v krytých halách, která bude trvat až do rána, a mnohem víc. K celkovému pohodlí účastníků přispěje nově zřízená festivalová recepce, kterou najdou od pátku od 12 hod. při cestě od zastávky tramvaje Výstaviště Holešovice směrem ke vstupu do areálu (směrem do Stromovky). Ta bude mít oproti loňsku dvojnásobnou kapacitu pro výměnu vstupenek za bezkontaktní náramky a stejně tak bude o sto procent navýšen počet vstupních bran. Organizátoři doufají, že takto zabrání tvoření dlouhých front, ale i tak doporučujeme přijít včas a festival si užít v klidu a pohodě. Brány Výstaviště se otevřou zítra ve 14:00. Vstupenky jsou ještě stále k dostání na www.metronome.cz, některé kategorie bude možné zakoupit i na místě. „Ty nejdražší kategorie, např. VIP, jsou již vyprodané, ale stále ještě jsou k dispozici dvoudenní vstupenky na stání. K dispozici na našem webu a ještě do 21. 6. do 10:00 také v síti Ticketportal jsou poslední vstupenky na sezení a limitovaný počet jednodenních vstupenek. Pokladny budou i na místě,“ říká producent festivalu David Gaydečka.

Do Prahy dnes přiletí hlavní hvězda Metronome Festivalu, britský zpěvák Liam Gallagher, jedna z nejvýznamnějších osobností britského rocku a popu posledních bezmála třiceti let. Na jeho zítřejší koncert se těší tisíce fanoušků, kteří netrpělivě očekávají, jaký set list zpěvák zvolí. Liam Gallagher vystupoval v Praze pouze jednou a to před 22 lety v pražské sportovní hale na Výstavišti jako frontman hvězdných Oasis. Jejich nesmrtelné hity zazní na pražském Výstavišti již zítra. Předpokládá se, že zpěvák zvolí minimálně několik hitů, kterými se Oasis proslavili po celé planetě. Liam Gallagher nastoupí na pódium jako vrchol pátečního večera od 22.15. Bývalý frontman ikonické britpopové kapely Oasis potvrdil, že v Praze v rámci Metronome Festivalu odehraje speciální koncert trvající devadesát minut. Se stejnou show, kterou uvede právě v Praze, pak odlétá přímo na nejznámější hudební festival Glastonbury. V Praze zazní i skladba z pilotního singlu k nové desce nazvaná Shockwave. Vydání nové desky s názvem Why Me? Why Not. je naplánované na září letošního roku. Uslyšíme pravděpodobně také největší hity Oasis jako Rock ’n’ Roll Star, Morning glory, Some Might Say, Champagne Supernova nebo Wonderwall. Gallagher také v Praze poprvé naživo odehraje největší hity ze své debutové sólové desky, kterou vydal v roce 2017 pod názvem As You Were a která okamžitě opanovala britský albový žebříček. Liam Gallagher má ale očividně hudební ambice sahající i daleko za hudební sféru. Jak uvedl na svém Twitter účtu, klidně by se mohl stát i novým britským premiérem. Ostatně jak sám napsal, Why Me? Why Not. Určitě by to bylo zajímavé řešení současní britské politické situace.

Do Prahy míří také další světové hudební hvězdy jako Kraftwerk, Morcheeba nebo Primal Scream. Těšit se můžeme také na Pražský výběr, Khoibu a 30 dalších koncertů domácích i zahraničních interpretů. Připraveny budou dvě hlavní scény, after party v krytých halách, která potrvá až do ranních hodin, a nekonečné množství další zábavy. Doprovodný program, výstavy, debaty předních intelektuálů a vědců, nepřeberné množství kvalitních barů a občerstvení ve food zónách a populárních food trucích. Vše s absolutním pohodlím obrovského areálu výstaviště s dostatkem míst na sezení a odpočinek, bezhotovostním platebním systémem a skvělým hygienickým zázemím.