Woodstock po 50 letech nakonec bude? Pořadatelé našli nové místo pro koncert

Vernon leží asi 200 kilometrů severozápadně od New Yorku. Majitel závodiště Vernon Downs novinářům řekl, že předběžná smlouva o pronájmu pozemku organizátorům festivalu je před podpisem. Kapacita místa je ovšem nižší, než byly původní optimistické plány. Ze 150.000 museli pořadatelé ustoupit na 65.000 lidí.

Woodstock se v roce 1969 uskutečnil na pozemku farmy v Bethelu, který je vzdálen asi tři hodiny autem od Vernonu. Tehdy se od 15. do 18. srpna na "třech dnech míru a hudby" představily před zhruba 400.000 lidmi osobnosti a kapely jako Jimi Hendrix, Janis Joplinová nebo The Who.

Vzpomínka na Woodstock se podle původních plánů měla konat letos v srpnu v areálu závodiště Watkins Glen, rovněž nepříliš daleko od Vernonu. Společnost Watkins Glen International ale v červnu oznámila, že licenci na poskytnutí pozemků pro pořádání festivalu ruší a akci pořádat nebude. Majitel pozemku pak smlouvu o pronájmu pořadatelům zrušil.

Na novodobém Woodstocku by měly vystoupit dnešní hudební hvězdy jako rapper Jay-Z, zpěvačka Miley Cyrusová nebo rocková kapela The Killers, ale také účastníci původního Woodstocku John Fogerty, kapela Canned Heat či Carlos Santana.