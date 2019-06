Elton John poprvé vystoupil na jazz festivalu v Montreux, koncert zakončil řízným vzkazem

Koncert dlouhý dvě a půl hodiny byl součástí Johnova aktuálního turné, které je prezentováno jako rozlučkové. Zazněly během něj hity ze 70. let jako Tiny Dancer nebo Rocketman i další úspěšné skladby včetně Sorry, Someone Saved My Life Tonight a Candle in the Wind.

"Nejsem velký fanda Eltona Johna, ale na pódiu měl skvělou energii a jeho hlas je pořád neuvěřitelně silný," řekl Reuters jeden z 15.000 diváků na stadionu La Saussaz. Pětinásobný držitel ceny Grammy měl původně odehrát dva večery ve slavném Auditoriu Stravinski na břehu Ženevského jezera, nakonec se ale představil při jediném koncertu před větším publikem.

zdroj: YouTube

"Roky a roky jsem toužil zahrát na tomhle festivalu. Koukal jsem na něj na DVD a v televizi. Nemyslel jsem si, že tady někdy zahraju, ale je mi ctí tady být," řekl 72letý hudebník vyprodanému stadionu.

Diváky zároveň vyzval k otevřenosti vůči lidem s odlišnými postoji. "Mám vážně po krk nenávisti, rasismu a homofobie. Mám po krk lidí, kteří říkají, že jsou pobožní a mají blízko k Bohu, když jsou od Boha daleko. Měli bychom si vážit jeden druhého, musíme přijímat každého, i když jeden s druhým nesouhlasíme," vzkázal.