Legendární festival Glastonbury vyvrcholil. Kylie Minogue rozparádila i dojala fanoušky

Minogueová nadchla fanoušky svými klasickými hity "Spinning Around", "Shocked" a "Better the Devil You Know" a dalšími písněmi ze své tvorby. Zpěvačka měla být hlavní tváří festivalu v roce 2005, ale musela své vystoupení zrušit kvůli rakovině prsou. "Přála jsem si, aby to bylo jinak, ale život je jaký je," řekla dnes dojatě fanouškům. "Jsme tu v tento moment všichni společně," dodala.

zdroj: YouTube

Minogueová zároveň poděkovala interpretům, kteří tehdy na Glastonbury zazpívali její písně a jednoho z nich, frontmana kapely Coldplay Chrise Martina, pozvala na pódium, aby si s ní zazpíval její snad nejznámější hit "Can't Get You Out of My Head", poté zpěvačka před diváky držícími rudé růže zapívala s Nickem Cavem "Where the Wild Roses Grow".

Po Minogueové zahájila své vystoupení americká zpěvačka Miley Cyrusová písní "Nothing Breaks Like a Heart" s Markem Ronsonem. Později vystoupil také její otec Billy Ray Cyrus.

Na hlavním pyramidovém pódiu večer zahrála americká indie-rocková kapela Vampire Weekend a následně celý festival vyvrcholil vystoupením legendární kapely The Cure. Ta přítomným zahrála množství známých písní včetně "Friday I'm in Love", "The Forest" a "In Between Days". Své vystoupení skupina zakončila hitem "Boys Don't Cry".

Festival Glastonbury přitom není zdaleka jen hudebním festivalem, hostí i taneční či divadelní soubory, cirkusové společnosti, kabaretní představení i diskusní fóra. Na jevišti se dnes objevil poněkud nečekaný host- třiadevadesátiletý přírodovědce David Attenborough, který účastníkům poděkoval za to, že omezili spotřebu plastů.

Letos byl totiž na akci, jež tradičně vyzývá k ekologickému chování, zakázán prodej nápojů v plastových lahvích a k dispozici místo toho byly fontánky s vodou, kterou si mohli lidé natočit. Někteří si však stěžovali, že na vodu v horku čekali ve frontě i hodinu, či museli platit za nesmyslně drahé plechovky.

V uplynulých dnech na festival pod širým nebem mezi vesnicemi Pilton a Pylle v anglickém hrabství Somerset dorazily desítky tisíc fanoušků populární hudby, rocku i alternativnějších žánrů. Už v pátek mohli na hlavním pódiu vidět například rappera Stormzyho, George Ezru nebo Sheryl Crowovou, v sobotu se jim představili Janet Jacksonová, bývalý frontman skupiny Oasis Liam Gallagher či skupina The Killers. Dohromady mohli diváci zhlédnout na 79 pódiích přes 2800 vystoupení.