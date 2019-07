Festivaly vážné hudby? Asociace se bouří proti podmínkám, jednala se Staňkem

Asociace žádá, aby se také změnila pravidla, jak komise MK hodnotí festivaly. Změna by měla nastat do září, kdy organizátoři podávají žádosti o podporu na další ročník. ČTK to řekl prezident Asociace hudebních festivalů Jaromír Boháč. Asociace má 14 členů, sdružuje festivaly klasické hudby.

Podle Boháče mají velké mezinárodní akce v Rakousku či Německu několikaletou záruku od institucí, které akce podporují. "Předjímatelné rozhodnutí na dva až tři roky dopředu je zásadní. Velké festivaly, orchestry, divadla mají na tři roky jistotu finančních prostředků. To u nás není, všichni žádají každý rok. Pražské jaro má rozhodnutí o penězích z ministerstva kultury v dubnu a začíná v květnu. Má ministerská komise každý rok přezkoumávat, jestli má Pražské jaro dostat peníze?" řekl Boháč.

Stát zavedl dotační program a víceleté granty pro festivaly. Suma ale podle Boháče závisí na vývoji státního rozpočtu. A stává se, jak uvedl, že se dotace z roku na rok mění v desítkách či stovkách procent.

"Ministr to chce změnit, je to chlap, který s lidmi komunikuje a chtěl by to dělat dobře. Uvědomuje si, že je to dlouhodobě špatně, jenomže kvůli služebnímu zákonu si nemůže přivést své lidi, musí dělat s lidmi, kteří tam jsou, a ti ty změny třeba nechtějí," řekl prezident asociace.

Hodnocení festivalů by podle něj mělo být více nestranné. Uvedl, že rada MK dlouhodobě podhodnocuje Mezinárodní hudební festival (MHF) Český Krumlov, jejž Boháč pořádá. "Jeden rok nám (komise) vyčítá, že máme málo mladých interpretů, druhý rok, že málo hvězdných jmen. Teď nám řekli, že máme tolik vícežánrových koncertů, že bychom neměli být mezi festivaly klasické hudby, ale že bychom měli jít do alternativní hudby," řekl Boháč.

MHF, jenž loni přilákal téměř 21.000 lidí, má letos rozpočet 38,6 milionu Kč. Loni mu komise MK přiznala 3,1 milionu Kč, ministr Ilja Šmíd sumu zvýšil na 4,5 milionu. MHF loni žádal na MK o 7,5 milionu Kč. Pro letošní ročník podal festival na MK žádost o 8,1 milionu, rada ministerstva dala podporu 3,1 milionu, před několika dny ji Staněk navýšil o další tři miliony. "Je 14 dní do zahajovacího koncertu. Měnit smlouvy, vypovídat je, to vůbec nejde dělat," řekl Boháč.

Na krumlovský MHF jezdí 65 procent diváků z Prahy. Festival zaměstnává 120 lidí. Od 19. července do 10. srpna nabídne 23 koncertů. V programu jsou vokální skupina Take 6, zpěváci z Broadwaye i barokní opera Händela.