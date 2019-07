Zpěvák Dan McCafferty vydává desku. Podílela se na ní česká skupina, klip natočen v Praze

Album Last Testament celosvětově vyjde 18. října a bude obsahovat 15 písní. Všechny skladby otextoval McCafferty. Hudbu k nim složil akordeonista Mařík.

"Last Testament jsme nahrávali ve Skotsku v Substation Studio. Nejen kvůli sobě, ale především kvůli Danovi a všem, co na Last Testament spolupracovali, mohu říci, že na fanoušky čeká jedinečné album plné opravdové rockové muziky. Album, kterým Dan McCafferty dokázal, že i bezmála po půlstoletí aktivní kariéry dokáže překvapit," uvedl Mařík.

zdroj: YouTube

Nové album McCaffertyho je anoncováno spolu s prvním singlem Tell Me, který zhlédlo na YouTube na 86.000 fanoušků. "Tell Me je příběhem muže, který se snaží najít odpuštění za vše špatné, co v životě udělal svým nebližším. Rockovou baladu doprovází videoklip, ve kterém Dan McCafferty představuje bezdomovce bloumajícího opuštěným přístavem," podotkl ke klipu Mařík.

Podle Maříka jsou přístavy v Praze svým způsobem osudovým místem pro spolupráci s McCaffertym. "Na obdobném místě, kde vznikal klip k Tell Me, jsme před pěti lety natáčeli video k písni You and Me, která je též na novém albu. Režie se tehdy ujal český fotograf Antonín Kratochvíl. Právě v té době vzešla ze strany Dana McCafferty myšlenka natočit společně desku," dodal český hudebník.

Mařík se narodil 21. září 1968 v Praze. Absolvent Státní konzervatoře v Praze se zúčastnil řady akordeonových soutěží a od roku 1990 působí jako hudební producent, skladatel, aranžér a instrumentalista popové, rockové, divadelní, filmové, klasické a scénické hudby. Spolupracoval například s Danielem Landou, Bárou Basikovou, Petrem Kolářem, Michalem Pavlíčkem, Annou K či skupinou Lucie. Složil a produkoval hudbu k celovečerním filmům Czech Made Man a Veni, Vidi, Vici. Vystoupil jako host spolu se zpěvákem Petrem Kolářem na turné hudebního tělesa Alexandrovci, na tuzemských koncertech zpěvačky Sinéad O'Connorové a kapely Scorpions. Hudebně produkoval akustický koncert McCaffertyho v Praze v Malostranské besedě v roce 2012.

Dvaasedmdesátiletý McCafferty si pro nahrávání svého třetího sólového alba alba vybral českou kapelu Doctor Victor známou díky syrovému kytarovému zvuku.

Spolupráce McCaffertyho s českými tvůrci je ještě staršího data. V roce 2013 měl v Praze premiéru celovečerní dokument Miloslava Šmídmajera s názvem Nekonečný rockový mejdan, který přibližuje zákulisí kapely Nazareth. Natáčení se skotskou skupinou, která byla díky hitům jako Love Hurts, Dream On nebo Telegram v 70. letech velmi oblíbená mezi českými hudebními fanoušky, trvalo několik let. Hosty premiéry byli i členové kapely.