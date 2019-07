Koncert Eda Sheerana v Praze: Dorazilo téměř 80.000 lidí

— Autor: Michal Svoboda / EuroZprávy.cz / ČTK

Na letišti v pražských Letňanech koncertuje britský hudebník Ed Sheeran. V hledišti je podle pořadatelů téměř 80.000 návštěvníků. Sheeranovy koncerty patří v současné době k nejprodávanějším na světě. Zrzavý dívčí idol zahájil koncert skladbou Castle on the Hill ze svého loňského třetího studiového alba nazvaného ÷ (Divide). V programu jsou i písně z jeho debutového alba + (Plus) a druhé nahrávky x (Multiply). Sheeran vydá po svých vystoupeních v Praze nové album. Bude se jmenovat No. 6 Collaborations Project a na trh se dostane 12. července. Z něho na koncertech představuje skladby Beautiful People a I Don't Care.