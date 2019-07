Koncert JazzFestu Brno a Vaňkovka Festu: Zahraje Robert Balzar Trio a Four in Blue

Poté, co každoročně zdobí pasáž Vaňkovky výstava nejlepších fotografií z JazzFestu Brno, se tak letos poprvé můžeme v areálu Vaňkovky těšit i na ochutnávku toho, čím tento mezinárodní jazzový festival každoročně přiláká tisíce návštěvníků – na originální živou hudbu v podání zručných muzikantů a skladatelů. Premiérový večer „Vaňkovka Fest by JazzFestBrno“ ozdobí jedna ze stálic české jazzové scény Robert Balzar Trio a brněnská kapela Four in Blue. Vstup je zdarma.

Ostřílený kontrabasista Robert Balzar v posledních letech pilně koncertuje s kapelami J.A.R. a Illustratosphere. Rozhodně přitom však nezanedbává své vlastní jazzové trio, které je bezesporu jednou ze stálic porevolučního jazzu v Česku. Vzniklo v roce 1996 a od té doby nahrálo šest autorských alb, která získala kromě posluchačského úspěchu i četná ocenění kritiků. Zatím poslední album tria nazvané Vuja-Dé nahrál a smíchal veleslavný americký soundmaster James Farber, aby tak nastavil nový etalon zvuku v našich jazzových končinách. Lídr kapely Robert Balzar je nejen vyhledávaným pódiovým i studiovým hráčem, ale především úžasným jazzovým řemeslníkem s přesahy do kvalitní pop-music. Jeho trio je kapelou evropské úrovně s bohatým potenciálem růstu. „S každou nově vydanou deskou a každým koncertem jako by ještě víc srůstalo v jednu tříhlavou entitu, z níž čiší nadhled a jistota,“ říká umělecký ředitel JazzFestu Brno Vilém Spilka. Trio dokáže zúročit veškerý přínos, který mu poskytuje status „working bandu“, k čemuž po boku kapelníka nemalou mírou přispívají i další členové kapely – pianista Jiří Levíček a bubeník Kamil Slezák.

Ještě před Balzarovým triem, jehož koncert začíná ve 20:30, vystoupí od 19:00 brněnská kapela Four in Blue. Kvarteto vedené saxofonistou Radkem Zapadlem se nechává inspirovat legendárními nahrávkami „Back At The Chicken Shack“ a „Midnight Special“ skvělého hráče na hammondky Jimmyho Smithe. Repertoáru kapely tak dominuje zemité blues doplněné neoposlouchanými jazzovými standardy. Kapela zaujme publikum bluesovou pravdivostí a přímým hudebním sdělením.