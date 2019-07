Metalová Avantasia představila ve Vizovicích nové album, fanoušky děsila kostrou

Z nového alba zazněly ve Vizovicích písně Ghost in the Moon, Book of Shallows, Starlight, Alchemy nebo Invincible. Největší ohlas u fanoušků však přece jen měly starší hity, například skladby Lost in Space, Dying for an Angel, Twisted Mind, Farewell nebo rozmáchlý opus The Scarecrow.

Kapela je zahrála převážně ve druhé polovině svého dvouhodinového vystoupení. Píseň The Story Ain't Over věnovala Avantasia brazilskému zpěvákovi Andrému Matosovi, který s ní ještě donedávna vystupoval, avšak před několika týdny náhle zemřel.

zdroj: YouTube

Koncert tedy nabídl poměrně reprezentativní průřez tvorbou kapely. Avantasia však postupem času nezřídka sklouzává od původně převažujícího power metalu až k pop rocku. Ve Vizovicích zaujala mimo jiné světelnou obrazovkou za zády muzikantů, na které se střídaly nejrůznější motivy. Nejčastěji jim dominovala kostra. Vyobrazená byla například ve chvíli, kdy hraje na housle, točí kolovrátkem, stojí jako strašák v poli nebo nese na rameni hořící šibenici. Na obrazovce se ale objevil i větrný mlýn v poli s dýněmi, hořící strom na zasněžené pláni, vesnice pod přívaly sněhu a oživlý strom připomínající postavu Stromovouse z Pána prstenů.

Kromě Sammeta, otce celého projektu, se po jeho boku za mikrofonem vystřídali někdejší frontman skupiny Masterplan Jorn Lande, Eric Martin z Mr. Big, Bob Catley známý z už zaniklé kapely Magnum nebo Ronnie Atkins z formace Pretty Maids. Svůj hlas předvedla i americká metalová vokalistka Adrienne Cowanová. Chyběl naopak Michael Kiske, který je nyní vytížený v kapele Helloween. Jeho místo v Avantasii zaujal zpěvák Geoff Tate, který se proslavil v americké kapele Queensrÿche. Vystoupení sledovalo zaplněné prostranství před hlavním festivalovým pódiem.

S novým albem přijíždí Avantasia na Masters of Rock pravidelně. Naposledy před třemi lety předvedla publiku ve Vizovicích skladby z desky Ghostlights. Hvězdné metalové uskupení, které vzniklo v roce 1999, přitom nadále získává mezi fanoušky na popularitě. Přestože se jedná o projekt s nebývalým množstvím hudebníků, zvládá Avantasia objíždět i samostatná turné po Evropě nebo USA.

Ve Vizovicích v pátek zahrály také kapely Rhemorha z Ruska, Twilight Force ze Švédska a Hardline z USA. Fanoušci si mohli užít i koncerty finské formace Battle Beast, dánsko-švédskou skupinu Amaranthe nebo norskou black metalovou ikonu Dimmu Borgir, která na festivalu vystoupila vůbec poprvé. Masters of Rock potrvá do nedělní půlnoci.