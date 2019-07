Svět ovládla píseň Wuthering Heights, hromadně na ni tančily tisíce lidí

Šedesátiletá Bushová se proslavila debutovým singlem Wuthering Heights, které vyšlo původně v listopadu 1977, ale v lednu 1978 bylo převydáno. Píseň si sama napsala poté, co ji inspirovala televizní adaptace románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce (známého i jako Bouřlivé výšiny), což zdůraznila i stejným pojmenováním skladby. Bushová navíc s Brontëovou sdílí stejný den narození, tedy 30. červenec.

Text zpívá jako románová postava Catherine Earnshawová, provdaná Lintonová, která se jako duch bloudící po vřesovištích snaží vrátit ke své lásce Heathcliffovi. "Pusť mě dovnitř, pusť mě dovnitř!" volá v románu duch Catherine na Heathcliffa. Stejnému motivu se věnuje i Bushová v textu. "Heathcliffe, to jsem já, Cathy. Přišla jsem domů, je mi velká zima, pusť mě oknem," zpívá.

Zajímavostí je, že Bushová vydala dvě verze videoklipu, který single doprovázely. Pro britský trh bylo určeno její taneční vystoupení v bílých šatech v temném prostředí, v klipu pro Američany je Bushová ve střapatých červených šatech a tančí v přírodě. Právě aranžmá této druhé verze využívají fanoušci k hromadným adaptacím písně.

zdroj: YouTube

Taneční vystoupení se dnes již odbyla například v přístavu ve Folkestone, v Berlíně, v Melbourne, Sydney či v Canbeře, kam byl pozván bratranec Bushové Phil Robson.

"Moje matka a její matka byly sestry. Obě pocházely z Waterfordu v Irsku, skončily v Anglii a vdaly se. My jsme se přestěhovali do Austrálie počátkem 50. let," řekl Robson.

Congratulations and thank you to all the Cathie’s who Wuthered today for DVCS raising over $4,300! That’s 24 nights of emergency accommodation! 💃 💃 👏 👏 #WutheringHeights #CBR #Canberra @Gordon_R_Ramsay pic.twitter.com/Fl2ShtNRHM — DVCS ACT (@DVCSACT) 13. července 2019

Tancování v australské metropoli nebylo jen oslavou písně Bushové, ale také dobročinnou akcí ve prospěch krizového střediska proti domácímu násilí. Vybralo se zde v přepočtu 70.000 korun.

Stejné dobročinné pozadí má i taneční sešlost v Dublinu, kde se pořadatelé rozhodli pro registrační poplatek pět eur. Vybrané peníze po odečtení nákladů na uspořádání akce dostane organizace Women's Aid, která bojuje proti násilí na ženách a dětech.

Tradice těchto tanečních sešlostí začala v Británii v roce 2013 jako součást uměleckého vystoupení skupiny Shambush! na festivalu v Brightonu. O tři roky později se již tancovalo na takřka dvou desítkách míst světa. K účasti na akci je nutné splnit jedinou podmínku organizátorů v podobě červených šatů. Mnozí účastníci kostým doplňují i parukou, aby se co nejvíce podobali Bushové.

Bushová se s Wuthering Heights stala první zpěvačkou, která se s vlastní autorskou skladbou dostala do čela britské hitparády. S touto písní ovláda i žebříčky v Austrálii, Irsku, Itálii či na Novém Zélandu.

Za svou kariéru nahrála Bushová deset studiových alb, z nichž to poslední s názvem 50 Words For Snow je z roku 2011. Wuthering Heights je pak součástí její první desky The Kick Inside.