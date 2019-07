Na Točníku burácí festival Hrady CZ, Kamil Střihavka rozehnal déšť

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Několik tisíc lidí dnes dorazilo do podhradí Točníku, kde aplaudovalo na festivalu Hrady CZ například Kamilu Střihavkovi a jeho skupině The Leaders! Poté, co Střihavka začal zpívat píseň Když se vznáší déšť, mohli diváci dokonce odložit pláštěnky a deštníky, protože přestalo pršet. Velký aplaus sklidily i další Střihavkovy hity, zejména oblíbená Země vzdálená.