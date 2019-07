Festival Mighty Sounds přilákal 11 tisíc fanoušků, Dog Eat Dog předvedli speciální set

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Festival Mighty Sounds přilákal od 12. července do dneška na táborské letiště Čápův dvůr podle organizátorů asi 11.000 lidí. Je to o něco méně než loni, pravděpodobně kvůli dešti. Při akci zaměřené na žánry ska, punk či reggae neřešila policie žádné komplikace. ČTK to dnes řekli mluvčí festivalu Markéta Štechová a krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. Policie odhaduje návštěvnost k dnešnímu dni 10.000 lidí.