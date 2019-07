Chinaski a No Name spojili síly. Závěr Benátské! ukázal blízkost Čechů a Slováků

Píseň Ná, ná, náá na svoji desku The Best Of zařadili No Name v roce 2009. Česko-slovenskou vzájemnost se spřízněnou kapelou Chinaski ve stejném roce skupiny potvrdily společnou cestou vlakem z Košic do Prahy. Na pražském hlavním nádraží poté desku hitů No Name pokřtili roztokem z osmi českých a slovenských řek Hornád, Váh, Ohře, Labe, Vltava, Bodrog, Dunaj a pražského potoka Botič.

"Na nás už běžně na koncertech v Čechách křičí 'nemůžou', 'ještě' nebo 'hoši děkujeme', stejně jako my při hokeji po vypadnutí Slováků fandíme Čechům. My jsme z Košic a družba mezi Košicemi a Prahou vždy byla velká. K naším západním bratrům a sestrám máme určitě kladný vztah," řekl dnes ČTK zpěvák No Name Igor Timko.

No Name vznikli před 22 lety, první desku nazvanou podle kapely vydali v roce 1998. Populární formace tvořená čtyřmi bratry Timkovými a dvěma dalšími muzikanty často vystupuje v České republice. "Vnímám rozdělení ze dvou pohledů. Ten první je ekonomicko-politický, a to jsem rád, že jsme od sebe, protože každý má svoji ekonomiku, své politiky a svoje hádky, vlády a dálnice. Druhý pohled je kulturní, a tam hranice neexistují," uvedl před časem Timko.

Vedle No Name spolupracují Chinaski s další slovenskou kapelou IMT Smile, která se také dnes představila na Benátské! Společně letos natočili klip ke skladbě Osud. Frontmani Malátný a Ivan Tásler v ní zpívají, že všechno má svůj význam. Videoklip zachycuje momenty ze studia i první společné živé provedení skladby na vyprodaném koncertě v Českém Krumlově. Chinaski mají k IMT Smile blízko. Často spolu hráli a nový baskytarista Chinaski Tomi Okres byl svého času členem IMT Smile.

Dnešní program na hlavní scéně otevřel koncert punkrockových Pipes and Pints. Multižánrovost festivalu dokázal následující koncert slavných dětských a filmových písní v podání Jaroslava Uhlíře. Následovala zpěvačka Lenny, pro kterou byl před lety liberecký festival jednou z prvních velkých koncertních příležitostí. Svými hity pak publikum rozezpívali umělci rozdílných generací Václav Neckář a Michal Hrůza. Na vedlejší scéně vystoupili především umělci spjatí s libereckým krajem, například Vojta D, Paulie Garand nebo Sebastian. Velký úspěch na tomto pódiu sklidil zejména u dívčího publika Ben Cristovao. Na scéně Stanu Rádia Impuls zahájila program skupina Poetika. Dnešní program sledovalo podle pořadatelů přibližně 16.000 návštěvníků.

Letošní 27. ročník festivalu Benátské! ve čtvrtek otevřel česko-slovenský Večírek pro nedočkavé. Jeho hlavní hvězdou měl být Karel Gott, ale kvůli akutnímu zápalu plic vystoupení zrušil. Hlavní hvězdou festivalu byla švédská poprocková skupina Europe, která roztancovala a rozezpívala tisíce návštěvníků na festivalu Benátská! v pátek večer.