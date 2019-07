Skupina Wohnout si v novém klipu nebere servítky: Kritizuje Depardieuho kvůli Rusku

Gerard Depardieu poněkud zanevřel na svou vlast v roce 2013, kdy se tehdejší francouzský prezident Francois Hollande pokoušel prosadit milionářskou daň (majetek nad milion euro měl být zdaněn 75 % daní).

Depardieu tehdy prohlásil, že to se radši odstěhuje do Ruska a zažádá o ruské občanství. Což skutečně dostal, záhy mu totiž bylo uděleno, o čemž informovala sama kremelská vláda.

Herec udržuje vztahy s kontroverzními politiky dlouhodobě, kromě ruského autoritářského prezidenta Vladimíra Putina, svého času také podpořil Fidela Castra nebo Vladimíra Mečiara, což udělal pro peníze, jelikož Mečiar herci zaplatil za reklamní kampaň jeho strany.

Na prodejnost herce ve vztahu k Rusku poukazuje i nový klip kapely Wohnout.

„Tak jsme si na toho Gérarda museli posvítit my. Nikdo se k tomu neměl, nikdo se k tomu nějak extra nevyjádřil, asi se v tom neradno šťourat. Jenže vono nám to nedalo spát. Co von ten chlap francouzskej, nosatej v tom Rusku, že jo? A tak jsme se k tomu postavili jako čtyři chlapi a praštili jsme do stola. A hejhla. Vona z toho písnička. Až nám z toho narostl samou pejchou taky frňák,“ uvedla rocková skupina k novému klipu.

Alegoricky se tvůrci z Wohnoutu v klipu pokouší vyjádřit, že Depardieu vyměnil francouzské víno za ruskou vodku, čímž naráží na hercovu vášeň pro alkohol, kterou nikdy netajil.

„Většina písniček vznikne z nějaký náhody nebo sloganu a k téhle nás dovedl slogan ,Gerard Depardieu, ten už se nenapije,’ nebo tak něco. V novinách se hodně psalo o tom, že se Gerard postupně upíjí a že je tlustý,“ řekl kytarista a zpěvák kapely Jan Homola pro redbull.com.

Dodal však, že se skupina písní nechtěla pouštět do vod striktně politických motivů. „My nechtěli, aby to bylo politické, ale několik narážek jsme tam dali. Nechtěli jsme ani, aby píseň vyzněla příliš ironicky, spíš v ní hodně srovnáváme kontrasty. Při skládání nám došlo, že Francie má s Ruskem leccos společného, třeba ruská garmoška má punc melancholie, kterou bys našel i ve francouzských písničkách,“ okomentoval provokativní klip zpěvák.