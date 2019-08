Sziget 2019 a Ed Sheeran? V Budapešti začíná za účasti českých kapel hudební festival

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Budapešti dneškem začíná největší středoevropský poprockový festival Sziget. Hlavními hvězdami budou američtí Foo Fighters, britská kapela Florence and the Machine, americké duo Twenty One Pilots či britský zpěvák Ed Sheeran.