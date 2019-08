Metallica míří do Prahy, čeká se 70 tisíc fanoušků. Zazní Jožin z bažin?

"Upozorňujeme návštěvníky, že v místě konání koncertu není k dispozici parkování. Městská hromadná doprava bude výrazně posílena," řekl ČTK Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Zatím nejvíce lidí na koncert do Letňan dorazilo letos v červenci. Dvě vystoupení Eda Sheerana přilákaly do Prahy celkem 150.000 diváků. Lístky na 7. července byly vyprodány během několika hodin, pořadatelé proto přidali v pondělí druhý koncert. Na nedělním koncertu bylo v hledišti téměř 80.000 návštěvníků, do Letňan dorazilo předtím nejvíce lidí před třemi lety na koncert AC/DC, který sledovalo 60.000 fanoušků.

Vzhledem k velkému počtu očekávaných návštěvníků budou v okolí letiště platit dopravní opatření. Od 6:00 do 24:00 hodin budou v den koncertu pro dopravu uzavřeny okolní komunikace. Vjezd bude povolen pouze vozidlům městské hromadné dopravy, integrované záchranné služby, držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a 19 a zákazníkům provozoven Kbely. Na dodržování dopravních opatření bude dohlížet městská policie.

"Doporučujeme využít k dopravě linku metra C do stanice Letňany. Její provoz bude posílen a prodloužen do pondělních 01:00 hodin," sdělil mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vít Hofman. V okolí stanice metra Letňany budou přemístěny zastávky autobusových linek a přerušen provoz trolejbusové linky číslo 58.

Při své poslední návštěvě České republiky podpořila Metallica projekt Obědy pro děti, na který z každé prodané vstupenky na koncert v O2 areně putovalo 25 korun. Darovala tak až 19.000 školních obědů za 475.000 korun. Letos se kapela rozhodla, že české děti podpoří znovu. Zástupci projektu Obědy pro děti převezmou od členů kapely šek v předvečer koncertu.

Slavná metalová skupina v Česku hraje opakovaně, naposledy loni v dubnu vystoupila v pražské O2 areně a zaujala přítomné, když zahrála a v češtině zazpívala song Ivana Mládka Jožin z Bažin.

zdroj: YouTube

Nyní Metallica vyrazila do Velké Británie a Evropy s WorldWired Tour. Hosty na všech koncertních zastávkách budou skupiny Ghost a Bokassa. Turné odstartovalo 1. května 2019 v Lisabonu.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.